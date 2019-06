El Parlament insta el Govern a exigir la fi del control de les finances de la Generalitat

El Parlament insta el Govern a demanar a l'executiu espanyol que retiri les mesures extraordinàries de control polític sobre les finances de la Generalitat. Es tracta d'un punt d'una moció d'ERC que ha estat aprovat amb els vots també de JxCat i els comuns.En canvi, Cs, el grup PSC-Units i el PPC hi han votat en contra mentre que els quatre diputats de la CUP no han participat en cap moment de la votació. Altres punts de la moció aprovada demanen al govern espanyol que modifiqui la regla de la despesa de la llei d'estabilitat pressupostària i la derogació de la llei de Racionalització i Sostenibilitat de l'Administració Local (LRSAL).La cambra catalana també ha aprovat instar el Govern a posar en marxa, en el marc dels pressupostos del 2020, una reforma fiscal "progressiva i verda" que garanteixi "la funció redistributiva i lluiti contra l'emergència climàtica". Aquest punt ha estat aprovat amb els vots a favor de JxCat, ERC, PSC-Units i CatECP. El PPC hi ha votat en contra mentre que els diputats de Cs s'hi ha abstingut.

