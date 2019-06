La Generalitat reivindica Consum en la defensa dels drets dels consumidors

Una de les imatges promocionals de la campanya #CadaVegadaQueConsumeixes Foto: Generalitat de Catalunya

La Generalitat de Catalunya , a través de l’ Agència Catalana de Consum (ACC) del Departament d’Empresa i Coneixement, engega des d’aquest divendres la campanya institucional #CadaVegadaQueConsumeixes per conscienciar i acompanyar la ciutadania en la defensa dels seus drets en matèria de consum.La directora de l’Agència Catalana de Consum, Elisabeth Abad, ha explicat en la presentació de la campanya al Palau Robert que l’objectiu principal és “que tots els ciutadans coneguin l’Agència”, sàpiguen què és, què fa i per què existeix. Que sàpiguen, també, que serveix per “defensar els drets de les persones consumidores”.A més a més, ha afegit, que serveix per “protegir els consumidors” quan tenen algun problema i que també compta amb “un vessant d’estudi, reflexió i coneixement” per “estudiar els nous hàbits de consum, les noves tendències i l’impacte de les noves tecnologies”. A això, el CEO de l’empresa Road Publicitat, Xavier Dedeu, ha afegit que la seva funció és “oferir-li al consumidor el que necessiti en qualsevol moment que tingui un problema”.La campanya, des d’un punt de vista emocional i fent ús de les mans com a element visual i vertebrador de la història, identifica diverses situacions de consum en què es poden generar casos de conflicte i posa en relleu el paper de proximitat i de vetlla que exerceix l’Agència.#CadaVegadaQueConsumeixes, que va destinada al conjunt de la població catalana, és una campanya integral que s’articula a través de formats i suports de comunicació diversos, tant gràfics com audiovisuals i digitals, i estarà present durant aquest mes de juny a la televisió, la premsa escrita, la ràdio i els mitjans digitals.

