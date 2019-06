Colau vol refer les relacions amb ERC un cop sigui alcaldessa

L'alcaldessa en funcions i candidata de Barcelona en Comú, Ada Colau, ha insistit aquest divendres que un eventual govern municipal de la seva formació no dependrà dels vots de Manuel Valls. En una entrevista a Els matins de TV3 , Colau ha recordat que els grans temes de ciutat que no depenen d'alcaldia, com són els pressupostos, no depenen d'una formació sinó de tenir majoria al plenari municipal i en aquest sentit, està disposada a parlar amb totes les formacions polítiques ''començant per ERC sempre''. La líder dels comuns no descarta oferir a la formació republicana, que es quedarà sense l'alcaldia tot i haver guanyat les eleccions, entrar al govern municipal més endavant.Pendent del resultat de la consulta a les bases, l'actual alcaldessa ha assegurat que els vots de Valls per a la investidura no els han anat a buscar i ha reiterat que ''no s'ha fet cap pacte ni el farem després'' amb l'ex-primer ministre francès perquè no comparteix ni el model de ciutat i ni de fer política.Ada Colau ha recalcat que creu que Valls no vol que ella sigui alcaldessa però que tindrà els ''seus motius'' per prendre la decisió ''puntual'' respecte a la investidura, i ha recordat que BComú van ser ''els primers'' a denunciar el finançament de la campanya de Valls. En aquest sentit, també ha recordat que els darrers quatre anys han demostrat ''que no ens deixàvem lligar curt'' i que s'ha perseguit el frau fiscal, s'han confrontat a l'oligopoli energètic, al negoci de l'aigua i al poder immobiliari ''com no s'havia fet mai''. Per aquest sentit, es defensa com a una força ''lliure i independent''.Colau ha explicat que la situació de les darreres setmanes ha estat complexa i reconeix que després de la investidura tocarà parlar de programa. Ha negat que en les negociacions amb el PSC s'hagin inclòs un pacte perquè Jaume Collboni sigui president de la diputació de Barcelona. Colau també ha recordat que el seu objectiu era fer un tripartit i ha lamentat el veto que s'ha trobat per part d'ERC i del PSC. Tot i això, Colau diu que ''no llencen la tovallola'' per aconseguir ''teixir'' aliances amb ERC, amb qui comparteix més punts de programa que amb el PSC, i els convida a ''deixar enrere'' la política de blocs i els bloqueigs.Colau ha reconegut que han rebut molta pressió, amenaces i insults però ha insistit que s'han presentat per assumir responsabilitats. Per això creu que la ciutat necessita quatre anys més per culminar el projecte i que les coses que s'han dut a terme aquest darrer mandat ''no es vegin com un accident passatger''. ''Pel bé superior assumim contradiccions'', ha conclòs Colau.L'actual alcaldessa en funcions també ha lamentat que després d'anunciar la consulta, Maragall critiqués la consulta de BComú, i creu que ERC hagués pogut fer la consulta a les seves bases perquè poguessin triar el pacte proposat per la formació.Pel que fa a l'entrada de Joaquim Forn a l'Ajuntament Colau no s'ha volgut avançar a l'escenari després de la sentència del judici del procés perquè ''no sabem ni la resposta del PSC'' però ha mantingut que BComú continuarà denunciant la situació de judicialització de la política i la presó provisional ''que no té cap raó de ser''. Per això, ha assegurat que continuaran demanant la llibertat dels presos. En aquest sentit, ha reconegut que una de les imatges més ''colpidores'' d'aquest dissabte serà l'entrada de Joaquim Forn al plenari. Creu que serà ''agredolça'' perquè haurà de marxar ''immediatament'' i no podrà fer el tradicional pas a la Generalitat. Colau ha explicat que la situació de les darreres setmanes ha estat complexa i reconeix que després de la investidura tocarà parlar de programa. Ha negat que en les negociacions amb el PSC s'hagin inclòs un pacte perquè Jaume Collboni sigui president de la diputació de Barcelona. Colau també ha recordat que el seu objectiu era fer un tripartit i ha lamentat el veto que s'ha trobat per part d'ERC i del PSC. L'actual alcaldessa en funcions també ha lamentat que després d'anunciar la consulta, Maragall critiqués la consulta de BComú, i creu que ERC hagués pogut fer la consulta a les seves bases perquè poguessin triar el pacte proposat per la formació.Pel que fa a l'entrada de Joaquim Forn a l'Ajuntament Colau no s'ha volgut avançar a l'escenari després de la sentència del judici del procés perquè ''no sabem ni la resposta del PSC'' però ha mantingut que BComú continuarà denunciant la situació de judicialització de la política i la presó provisional ''que no té cap raó de ser''. Per això, ha assegurat que continuaran demanant la llibertat dels presos. En aquest sentit, ha reconegut que una de les imatges més ''colpidores'' d'aquest dissabte serà l'entrada de Joaquim Forn al plenari. Creu que serà ''agredolça'' perquè haurà de marxar ''immediatament'' i no podrà fer el tradicional pas a la Generalitat. Tot i això, s'ha mostrat esperançada que sigui poc el temps que hagi de continuar a la presó, perquè ''no hi ha cap motiu per allargar la crueltat de la presó provisional''.

