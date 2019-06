ERC deixa el pacte amb JxCat a Reus en mans de les direccions nacionals

Reus 2019 Totes les dades Cens total: 71.714 Escrutat 100,00% Vots comptabilitzats: 43.532 60,70% Abstencions: 28.182 39,30% Vots nuls: 179 0,41% Vots en blanc: 295 0,68% Partit Vots % Regidors

ERC no mou fitxa a Reus i supedita la seva decisió sobre pactes de govern a un acord en clau nacional entre els republicans i Junts per Catalunya del qual se n'estan "ultimant els serrells", segons ha manifestat la cap de llista, Noemí Llauradó. L'assemblea reunida aquest dijous al vespre ha avalat l'opció d'esperar unes hores per donar marge a la negociació.Segons Llauradó, si hi ha pacte entre ERC i Junts plantejaran que la CUP entri al govern per fer un executiu "netament republicà i independentista". La candidata ha dit que els tres partits ja han parlat d'àrees i programes, però que mantenen postures distants sobre qui ha d'ocupar l'alcaldia. Si l'entesa no prospera, Llauradó explorarà un govern d'esquerres amb el PSC i la CUP que la convertiria en alcaldessa.L'assemblea dels republicans, que ha reunit militants i simpatitzants, ha fet costat a l'equip negociador que conformen els sis regidors electes "per esperar les hores necessàries pendents d'un acord que s'està treballant a nivell nacional". Segons ha detallat la cap de llista d'ERC, Noemí Llauradó, l'opció que pren més força és un pacte amb Junts per Reus, però ha insistit que si s'arriba a aquest escenari, plantejaran que la CUP entri al govern.Després que la CUP i Junts s'hagin exclòs mútuament, Llauradó ha revelat que han assegut els dos partits a la mateixa taula. "Hem anat avançant i fins i tot hem parlat d'àrees i programes. Vam dir que ens vèiem tots tres governant la ciutat, però sí que és cert que amb condicions diferents", ha admès.Així, mentre Junts reclama l'alcaldia per a Carles Pellicer durant els quatre anys de mandat, la CUP no vol que l'actual alcalde en funcions continuï en el càrrec. Per la seva banda, ERC vol liderar l'acord i ostentar l'alcaldia. Segons Llauradó, l'alcaldia de Reus és un dels "serrells" que els equips negociadors d'ERC i Junts per Catalunya tracten en clau nacional.En cas que el pacte 100% republicà i independentista no sigui viable, la candidata dels republicans ha explicat que la decisió que s'ha acordat és la d'explorar un segon escenari que inclouria un pacte de govern amb el PSC i la CUP, amb l'alcaldia per a ERC.Aquest dijous al vespre també s'han reunit les assemblees del PSC i la CUP a Reus, tot i que no han fet públiques les decisions adoptades.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor