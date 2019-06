La Vall de Camprodon denuncia que Salut «retallarà» serveis a l'estiu tot i ser zona turística

Els alcaldes dels sis municipis de la Vall de Camprodon han presentat una queixa formal al Departament de Salut per expressar el seu rebuig a unes "retallades dels serveis sanitaris" des de l'1 de juliol fins al 31 d'agost. Actualment, el CAP de Camprodon compta amb tres metges de família que també passen consulta un cop per setmana als dispensaris locals de pobles com Llanars, Molló o Vilallonga de Ter. També visiten els usuaris de la residència geriàtrica de Camprodon.Segons han denunciat els alcaldes, es quedaran amb dos metges i ja no passaran consulta als pobles ni a la residència durant l'estiu. Consideren que són uns serveis assistencials que s'haurien de reforçar i no pas reduir tenint en compte que la població es triplica durant l'estiu pel turisme i les segones residències."En l'època de més afluència és quan tindrem menys servei", es queixa el president en funcions de la Mancomunitat Intermunicipal de la Vall de Camprodon, Xavier Juncà. Aquest dijous els alcaldes i representants locals dels sis municipis que en formen part han denunciat públicament el que consideren una "retallada" de serveis sanitaris per part de la Generalitat. I recorden que ja parteixen d'un sistema "de mínims" després de les retallades dels últims anys de crisi.Fa uns dies, els alcaldes van rebre una carta on se'ls informava que des de l'1 de juliol fins al 31 d'agost passarien de tenir tres metges de família a dos al CAP de Camprodon i que deixarien de passar consulta als pobles de la Vall, on es fan visites un cop a la setmana a dispensaris locals, i a la residència geriàtrica de Camprodon per la "manca de professionals especialitzats en medicina familiar".És per això que han presentat una queixa al Departament de Salut per expressar el seu rebuig a la mesura alhora que reclamen que es reforci el servei. Recorden que durant l'estiu la vall triplica la població amb el turisme i les segones residències, "creant col·lapses" al CAP. Així mateix, també subratllen que es troben en un entorn rural i de muntanya on hi ha un percentatge alt de persones grans que tenen dificultats per desplaçar-se amb l'agreujant, diuen, que hi ha una freqüència de transport públic "molt reduïda".Des de l'Institut Català de Salut parlen d'una "concentració d'efectius mèdics" al CAP de Camprodon i atribueixen la reorganització d'efectius per la necessitat de "donar el millor servei" en període de vacances i en un "context de dificultat per disposar de professionals".L’Equip d’Atenció Primària de Camprodon està integrat, entre d’altres professionals, per tres especialistes en medicina familiar i comunitària i tres professionals d’infermeria per atendre la població adulta. L’EAP té una població assignada de 3.834 habitants que s’atenen al CAP de Camprodon i als consultoris locals de Molló, Setcases, Llanars, Sant Pau de Segúries i Vilallonga de Ter.Segons Salut, s'ha tingut en compte que Camprodon és el municipi que concentra més població de la zona, i que els consultoris locals estan situats a poca distància (el municipi més proper està a tres quilòmetres i el més allunyat a onze, amb un temps estimat per trajecte d’onze minuts en cotxe). És per això que l’EAP s’ha organitzat de la manera que els permet ser "més eficients".Concretament, asseguren que es garantiran les visites a domicili de pacients, mantenint sempre un metge al CAP, i que es mantindran oberts els consultoris locals amb personal d'infermeria per atendre els pacients crònics i les visites "de demanda aguda de baixa complexitat". També recorden que l'atenció urgent seguirà cobrint-se a través del 061.

