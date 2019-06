Macron amenaça Rivera de trencar la col·laboració si pacta amb Vox

Les negociacions postelectorals i, en particular, les possibles aliances que pugui haver-hi entre Ciutadans i Vox a Espanya generen "preocupació" al govern francès, que ha deixat clar que el president, Emmanuel Macron, "no acceptarà ambigüitats" i està disposat fins i tot a replantejar-se la "cooperació política" amb la formació d'Albert Rivera si pacta algun tipus de "plataforma comuna" amb l'ultradreta.Fonts de l'Elisi han subratllat en una trobada amb periodistes espanyols que "qualsevol treball de fons amb l'ultradreta és molt greu" i que "no es pot ignorar" l'escenari autonòmic i local a Espanya. Així, i tot i que amb "cautela", han assenyalat que l'aparent acostament de Ciutadans a Vox en el marc de la renovació de les institucions "no és una anècdota", sinó "un tema important" per a l'executiu de Macron.Les fonts consultades han advertit de les conseqüències que tindria el pacte d'una "plataforma comuna" entre Ciutadans i Vox, si bé han evitat aclarir quina seria la "línia vermella". "No tindrem cap complaença", han afegit, en relació a unes relacions futures on no estaria assegurada l'aliança entre el partit de Rivera i La República En Marxa (LREM) de Macron.

