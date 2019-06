Madonna, sobre Rosalía: «L'adoro»

El fenomen Rosalía no s'apaga i avui la cantant de Sant Esteve Sesrovires ha sumat un nou elogi. I no un de qualsevol. Ni més ni menys que la reina del pop, Madonna. En una entrevista a El Mundo , l'artista ha assegurat que "adora" Rosalía: "És realment única en una món ple d'estrelles del pop que sonen totes igual".La cantant nord-americana considera que "hi ha alguna cosa especial" en Rosalía i explica com la va descobrir. "La vaig descobrir fa més d'un any i vaig fer tot el possible perquè vingués al meu aniversari al Marror i actués per a mi", ha relatat. En aquell moment, Madonna pensava que acabava de descobrir una estrella, però no era així."Quan vam començar a parlar tot era molt senzill, només necessitava n guitarrista i alguns 'palmeros'", explica la cantant. Després, tot es va complica: "Va aparèixer un mànager, després un agent... de cop hi havia cinc persones pel mig i volien cobrar una quantitat extraordinària de diners". De sobte, eren 36 persones i al final no va venir.

