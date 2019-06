VÍDEO Així s'ha acomiadat Marchena del «Polònia»

El Polònia va acomiadar ahir Manuel Marchena, que un cop ha deixat vist per a sentència del judici de l'1-O, no tornarà a ser protagonista fins a que decideixi què fa amb els líders independentistes acusats.L'últim gag del programa va estar dedicat al magistrat i a la resta de "titelles del Suprem", és a dir, la Fiscalia. Tots ells, com es pot veure, controlats pels poders polítics -PP i PSOE- que, al seu torn, estan controlats per la Monarquia.Els pactes postelectorals. Aquest ha estat el tema del nou capítol d'Ultranational Geographic al Polònia de TV3 d'aquest dijous. Al gag, els líders de Vox i el PP -representants com a especies d'animals desconeguts- intenten aparellar-se per engendrar nous alcaldes i presidents autonòmics després eles eleccions.També apareix Albert Rivera, que malgrat que durant la campanya electoral ha intentat desmarcar-se de la ultradreta, a l'hora de pactar ha aixecat línies vermelles i vetos. El líder de Ciutadans, però, té una habilitat força destacada: la capacitat de no aparèixer a les fotos amb Vox.Ho podeu veure aquí:

