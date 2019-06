VÍDEO El «Polònia» hi torna amb un nou i hilarant capítol d'«Ultranational Geographic»

Els pactes postelectorals. Aquest ha estat el tema del nou capítol d'Ultranational Geographic al Polònia de TV3 d'aquest dijous. Al gag, els líders de Vox i el PP -representants com a especies d'animals desconeguts- intenten aparellar-se per engendrar nous alcaldes i presidents autonòmics després eles eleccions.També apareix Albert Rivera, que malgrat que durant la campanya electoral ha intentat desmarcar-se de la ultradreta, a l'hora de pactar ha aixecat línies vermelles i vetos. El líder de Ciutadans, però, té una habilitat força destacada: la capacitat de no aparèixer a les fotos amb Vox.Ho podeu veure aquí:

