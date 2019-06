El BOE proclama Puigdemont, Comín i Junqueras com a eurodiputats electes

El Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) ha proclamat en l'edició digital d'aquest divendres els eurodiputats electes espanyols sorgits de les eleccions europees del 26 de maig. Entre ells hi ha els noms de Carles Puigdemont i Toni Comín (Lliures per Europa) i d'Oriol Junqueras (Ara Repúbliques). La Junta Electoral especifica en el document que la sessió en què els eurodiputats electes hauran de prestar promesa o jurament a la Constitució serà dilluns a les 12 al Congrés dels Diputats.Tal com va transcendir dijous al vespre, la JEC obliga els dos dirigents de JxCat a l'exili a passar per Madrid per acatar la Constitució. Si no, se'ls negarà la credencial d'eurodiputats. De fet, segons ha decidit el tribunal electoral, només es comunicarà al Parlament Europeu la relació definitiva d'eurodiputats un cop tots ells hagin promès la Constitució. En cas de viatjar a Madrid, Puigdemont i Comín serien detinguts immediatament arran de l'ordre de detenció que hi ha contra ells.En declaracions a TV3, l'advocat de Puigdemont Gonzalo Boye ha enviat un missatge de tranquil·litat. "S'han saltat la llei", ha assegurat el lletrat, i ha recordat que els passos que estan duent a terme des de l'exterior s'emparen en el reglament del Parlament Europeu, "que té un rang superior a la LOReg". En aquesta línia, ha apuntat que hi haurà més notícies abans de dilluns i que tot el que està passant "estava previst".D'altra banda, el Tribunal Suprem ha de decidir abans d'aquest dilluns si deixa en llibertat Oriol Junqueras per recollir l'acta d'eurodiputat. La Fiscalia s'hi oposa , perquè això suposaria haver de suspendre el procediment judicial contra el líder d'ERC. Segons l'escrit del ministeri fiscal, això suposaria "una intromissió indeguda i inadmissible en l'exercici de la funció de jutjar". La decisió l'haurà de prendre el Suprem, que sí que ha permès que Joaquim Forn sigui traslladat a Barcelona per assistir avui i demà a l'Ajuntament i prendre possessió com a regidor.

