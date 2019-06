Cs suspèn de militància el número 5 de la llista a Villena per demanar fotos sexuals a menors

Ciutadans ha suspès cautelarment de militància al número cinc de la candidatura de Villena (l'Alt Vinalopó), al País Valencià, en aplicació dels estatuts del partit arran de la seva detenció per, suposadament, sol·licitar fotografies de caràcter sexual a diverses menors. Així ho informa el Diari la Veu. Segons han explicat fonts de la formació a Europa Press, s'ha actuat amb "tota la immediatesa" i l'assumpte ja està en mans de la justícia. A més, han insistit que l'arrestat "ja no és militant" i han concretat que tampoc havia aconseguit l'acta de regidor per Villena, atès que el partit ha aconseguit representació amb dos edils i ell ocupava el número cinc de la llista.El detingut és un jove de 21 anys que, presumptament, enganyava noies menors, amb edats pròximes als 13 anys, a través de les xarxes socials i d'aplicacions de missatgeria perquè li remeteren imatges d'índole sexual a canvi d'una quantitat de diners que oscil·lava entre els 200 i els 500 euros fent-se passar per una noia. Les deu víctimes residien a les demarcacions d'Alacant, València i Sevilla.L'arrestat va ser posat a la disposició de l'autoritat judicial, que va decretar la seva llibertat provisional, encara que amb la prohibició d'aproximar-se a les diferents víctimes, la prohibició d'aproximació a qualsevol centre escolar i la prohibició de realitzar qualsevol activitat relacionada amb menors.

