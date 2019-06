​Marc Gasol fa història a l'NBA

POP THEM BOTTLES 🍾 pic.twitter.com/Y8WMFskj2H — Toronto Raptors (@Raptors) June 14, 2019

Here it is. The moment the @Raptors became champions 🙌🙌 pic.twitter.com/8hYPIf01VS — Def Pen Hoops (@DefPenHoops) June 14, 2019

Guanyar l'anell de l'@NBA és realment dificil però a la vegada meravellós! Ja tens el teu anell, @MarcGasol!!!!! Gran feina amb un enorme esforç i victòria històrica!!!



Moltes felicitats a tot l'equip dels @Raptors!! 💍 pic.twitter.com/eSy3eISTVE — Pau Gasol (@paugasol) June 14, 2019

Jornada històrica per al bàsquet català. El pivot Marc Gasol ha guanyat per primera vegada aquesta matinada l’anell de l’NBA. El seu equip, els Toronto Raptors, han vençut per 110-114 als Warriors de Golden State en el sisè partit de les finals de la NBA i són els campions en guanyar la sèrie per 4-2.En Marc ha jugat un bon partit en defensa, amb tres punts, nou rebots i quatre assistències. En acabar el matx, a peu de pista, s’ha mostrat molt feliç, i ha donat les gràcies als Toronto, equip que el va fitxar recentment. “Ara toca celebrar-ho”, ha dit.Marc Gasol ha fet història juntament amb el seu germà. Són els dos únics germans que han aconseguit algun títol de l’NBA. Pau Gasol va guanyar dos anells com a jugador de Los Angeles Lakers els anys 2009 i 2010.Més apunts per a la història.Els Raptors, que disputaven les seves primeres finals de la NBA, són l’únic equip estranger que aconsegueix guanyar l’anell fora dels Estats Units de territori nord-americà.

