L'independent Jordi Solernou serà alcalde de Sant Joan de Vilatorrada amb el suport del PSC

Sant Joan de Vilatorrada 2019 Totes les dades Cens total: 8.123 Escrutat 100,00% Vots comptabilitzats: 5.571 68,58% Abstencions: 2.552 31,42% Vots nuls: 17 0,31% Vots en blanc: 37 0,67% Partit Vots % Regidors

Alternativa per Sant Joan i el PSC han arribat a un principi d'acord per formar govern a Sant Joan de Vilatorrada, que acabaran de tancar la setmana que ve quan el candidat dels primers, Jordi Solernou, ja sigui alcalde, segons ha pogut saber. Solernou, que havia estat anteriorment regidor de l'Ajuntament pel PSC, ha encapçalat aquesta llista que, instrumentalment, està vinculada a Demòcrates.El pacte entre les dues formacions permetrà un govern en minoria a la segona població del Bages, amb 8 dels 17 regidors del nou ple municipal, però impedirà cap altre acord entre les forces que quedaran a l'oposició, ERC, Junts per Sant Joan i els comuns, que necessàriament necessitarien l'únic regidor que va treure Ciutadans.Alternativa per Sant Joan, com a força amb més representació -5 regidors- ha tancat aquest principi d'acord amb el PSC -segona força amb 3 regidors- "per tenir un govern més estable". Alternativa per Sant Joan també va oferir un pacte a Compromís amb Sant Joan, però va ser rebutjat.Aquest principi d'acord, que és verbal, compta amb la predisposició de les dues forces polítiques per trobar punts en comú a partir del proper dilluns, dis que començaran les negociacions finals entre Alternativa per Sant Joan i el PSC.

