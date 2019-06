Valls ha cobrat un sou de 20.000 euros mensuals d'un grup d'empresaris

Manuel Valls, almenys ell personalment, ha tingut un generós finançament durant la seva operació per aspirar a l'alcaldia de Barcelona: un grup d'empresaris barcelonins li ha estat pagant una retribució mensual neta de 20.000 euros, segons revela el diari Ara . El sou, que triplica el que cobrava com a diputat a l'Assemblea Nacional de França, l'hauria rebut des de la passada tardor, quan va abandonar l'escó, i "fins a la celebració de les eleccions municipals".Segons aquest informació, va ser el propi Valls qui va demanar aquest sou mensual, en una trobada amb els seus futurs mecenes. La informació també dona noms de coneguts empresaris catalans que s'han vist amb Valls en diversos sopars de suport, i li han ofert aquest mateix suport econòmic o l'han ajudat a trobar-lo per finançar la seva campanya. El resultat -sis regidors- no va ser l'esperat però els seus vots seran clau per barrar el pas a l'independentista Ernest Maragall, d'ERC, a l'alcaldia.Entre aquests noms, els de Félix Revuelta (Naturhouse), Josep Ramon Bosch (Societat Civil Catalana), Javier Vega de Seoane (DKV), Claudio Boada (Blackstone), Carlos Rivadulla (empresaris de Catalunya), Luis Hernández de Cabanyes (Renta Corporación) o Jaime Malet (Cambra de Comerç dels EUA a Espanya).També se citen altres noms que han pres part -o han organitzat- en trobades de suport a Valls, tot i que no es detalla si han participat en el pagament del seu generós sou mensual. Entre ells, Isak Andic (Mango), Luis Conde (Seeliger y Conde) o Mariano Puig (Puig). Segons alguns dels participants en aquestes reunions, "molts es van enlluernar pel fet que hagués sigut primer ministre de França".

