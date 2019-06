Pau Ricomà (ERC) serà l'alcalde de Tarragona. El canvi al capdavant de l'alcaldia ja és oficial després que Junts per Tarragona hagi afirmat que se suma al pacte del "canvi", amb ERC, els comuns i la CUP. A Ballesteros a l'oposició



L'assemblea del PDECat avala donar suport a la investidura de Pau Ricomà com a alcalde de la ciutat per unanimitat.

Els neoconvergents, tot i donar suport a la investidura del republicà, no entraran al govern i es quedaran a l'oposició.Nadal ha assegurat que el PSC havia "ofert cadires" a Junts per Tarragona per entrar al govern i així evitar que Ricomà aconseguís l'alcaldia.

