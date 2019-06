Ballart i ERC-MES signen un «acord d'esquerres de Terrassa i per Terrassa»

Isaac Albert signant l'acord amb Tot per Terrassa. Foto: Anna Mira

Tot per Terrassa, que lidera l'exalcalde socialista Jordi Ballart, i ERC-MES han presentat un acord de govern que té per objectiu "retornar a la ciutat la il·lusió i l’impuls que necessita i es mereix". En un document de sis pàgines que s'ha fet públic aquest dijous a la tarda en un acte a la plaça Rector Homs, les dues formacions que lideraran el canvi després de 40 anys de socialisme a la ciutat, asseguren que "els resultats de les eleccions han estat clars i han dibuixat noves majories que demanen un projecte de ciutat fort que entomi les necessitats de la ciutadania de Terrassa"."L'acord per Terrassa" com l'han anomenat, és un acord que marca les línies estratègiques del futur govern de la ciutat. Un acord "fet des de i per a Terrassa perquè compartim un compromís amb la ciutat i posar la ciutadania al centre de les polítiques públiques". "El debat nacional no ens ha de separar", ha insistit el líder de TxT, Jordi Ballart, qui ha dit que "aquest nou projecte per a Terrassa ha de comportar un canvi en la manera de governar, apostant per nous models de democràcia".Ballart ha asseverat que el d'avui és "un acord històric que culminarà amb un altre moment històric dissabte". El futur alcalde de la ciutat també ha recordat que TxT i ERC-MES són les dues úniques forces que van millorar i créixer a les eleccions municipals. "Farem un govern progressista, perquè compartim valors i principis", ha indicat Ballart.Per la seva banda, Isaac Albert el líder d'ERC-MES, ha assenyalat que es tracta d'un acord "que faci renéixer Terrassa". "Fem política per canviar la ciutat i les maneres de fer política", ha explicat el líder republicà. "Aportarem noves solucions a vells problemes", ha dit Albert qui ha reafirmat que amb Tot per Terrassa "compartim els valors de llibertat, igualtat i justícia social".El text també assenyala que "la ciutat necessita passar de la controvèrsia a l’acció desenvolupant polítiques de ciutat que millorin l’espai públic, generin creixement econòmic i millorin la qualitat de vida de la ciutadania. Terrassa necessita un projecte de ciutat progressista, plural i democràtic que treballi per tots els terrassencs i les terrassenques".Un dels temes que els últims mesos ha portat més cua ha estat la col·locació d'una pancarta a favor de la llibertat dels presos polítics al balcó de l'ajuntament terrassenc. Una proposta que tot i ser aprovada pel ple municipal, va ser declinada pel govern socialista. Ara, amb els canvis de rols, el líder republicà ha explicat que "quedarà en mans del ple municipal". Albert ha reiterat que "no volem fer que ningú sigui independentista igual que nosaltres no deixarem de ser-ho".Així l'acord explicita que des d'ERC-MES "continuarem defensant i donant suport sempre a totes aquelles iniciatives que duguin a terme el Govern i el Parlament de Catalunya per avançar cap a una República catalana socialment justa, denunciant la repressió, donant suport a les persones preses i exiliades polítiques, i recordant especialment els conciutadans terrassencs que a dia d’avui resten lluny de casa seva per la repressió".En el document deixen clar que des de Tot per Terrassa "seguirem defensant una negociació política per donar una sortida democràtica al conflicte nacional existent, deixant el debat que pugui sorgir en el si del Ple Municipal de Terrassa a la mateixa consciència i llibertat de cadascuna i cadascun dels electes de la formació". També reiteren la idea que han defensat des de la seva creació, que no s'identifiquen ni amb l'unionisme ni amb l'independentisme, sinó amb el terrassenquisme.La nova etapa que ara aquests dos partits comencen després de quaranta anys de governs socialistes a la ciutat anirà acompanyada de diàleg amb els que han estat "els motors de construcció de la ciutat", ha detallat Albert. Ara bé per Albert el canvi important es dóna el 26 de maig quan "20 dels 27 regidors es van presentar prometen el canvi a la ciutat". "El canvi no va en contra de ningú sinó a favor de la ciutat" ha explicitat el líder republicà que ha demanat al PSC "la lleialtat que ERC ha tingut aquests darrers quatre anys per tirar endavant la ciutat".Per la seva banda Ballart també ha recordat que està "orgullós" de l'etapa al PSC i ha anunciat que "la nova etapa s'ha de basar en la mà estesa i en el diàleg". Ballart reconeix que hi haurà projectes de ciutats com ara el comerç o l'urbanisme, en els quals s'hauran de "generar consensos". "A partir d'ara intentaré no posar el retrovisor", ha conclòs Ballart.Els partits també es comprometen a "garantir la igualtat d’oportunitats i que tothom pugui desenvolupar un projecte de vida amb dignitat i fer de Terrassa la primera ciutat en qualitat de vida".​Així doncs, després de quaranta anys de governs socialistes, aquest dissabte la ciutat iniciarà una nova etapa. Ara bé, el nou cartipàs municipal per conèixer quines carteres ocuparan cada una de les persones del futur govern es farà a principis de la setmana vinent, amb el ple constituït. Les primeres accions de govern, però hauran d'esperar a la setmana vinent quan els partits facin públic el nou cartipàs.

