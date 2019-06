La CUP sosté que les acusacions fetes per les membres que han deixat la direcció «no són certes»

Després de la dimissió de tres membres de la direcció de la CUP, avançat aquest dijous per NacióDigital , el secretariat nacional de la formació anticapitalista ha emès un comunicat on s'adverteix que la carta publicada per dues d'elles "conté acusacions que es considera que no són certes".La formació ha confirmat que Maria Ballester, Aina Delgado i Núria Alcaraz van dimitir a l'abril, just unes setmanes després que Mireia Boya deixés la direcció de la CUP arran de denunciar l'"agressió psicològica" per part d'un company de partit. La formació explica que "en aquell moment, el secretariat nacional va engegar un procés de mediació amb les tres companyes ja que van sol·licitar l'enviament a la militància de la carta que ha fet pública".El comunicat de la CUP afegeix: "Entenent que aquesta carta, per una banda, conté acusacions que es considera que no són certes i per l'altra, planteja debats de profunditat sobre models de gestió d'agressions en el sí de les organitzacions, la mediació tenia com a finalitat traslladar el debat als espais assemblearis dels que ens hem dotat com a organització: l'Assemblea Nacional de Dones, Grups de Treball de Lluita Feminista, Consell Polític". I afegeix que la formació "segueix el procés de mediació iniciat amb una de les companyes".Finalment, la CUP assegura que aquest dissabte, la formació portarà a debat del seu consell polític "l'aprovació del protocol intern per la prevenció i abordatge de les agressions masclistes de la CUP".

