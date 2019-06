Colau pregunta i respon

Ada Colau lamentava ahir en un tuit la situació per la qual passa, en la seva condició de pres polític a l'espera de la sentència del Tribunal Suprem, el president d'Òmnium Jordi Cuixart. L'Ajuntament de Barcelona que ella ha presidit no ha estat neutral en el procés català: va col·laborar amb l'1-O cedint espais, s'ha personat com a acusació en defensa de les víctimes de la violència policial, ha acollit actes d'alcaldes sobiranistes i, fins que la Junta Electoral ho va prohibir, va exhibir símbols de solidaritat amb els presos. No han acabat de deixar a ningú content però s'han mullat més del que molts esperaven. Quan dissabte Ada Colau sigui investida de nou amb un pacte amb el PSC a la butxaca i els vots del grup del candidat de Cs, Manuel Valls, veurem què en queda de tot plegat. És evident que Colau està incòmoda amb la situació i només la convicció que ha de fer tot el que calgui per mantenir l'alcaldia -i així les constants vitals del seu projecte polític- explica la seva maniobra al costat dels impulsors del 155.Aquest cop, quan li va l'alcaldia, sí que s'ha mullat. El novembre del 2017, arran de l'empresonament del Govern i la supressió de l'autogovern, els militants de Barcelona en Comú van decidir expulsar del govern municipal de la capital el PSC de Jaume Collboni i ella no es va mullar. Sí que ho van fer alguns dels que aleshores eren els seus col·laboradors més propers, però l'alcaldessa, incòmoda amb la situació, va preferir callar i mantenir-se en l'equidistància.Ara no. Avala entendre's amb un PSC que no ha fet cap propòsit d'esmena i planteja la consulta a les bases, que acaba aquest vespre, amb una dicotomia que té poc secret: o ella d'alcaldessa o el republicà Maragall. I com que tampoc sabem què pactarà amb el PSC i quin cost acabaran tenint els vots de Valls, els votants a la consulta no podran valorar fins on es desfigura el projecte polític dels comuns. Ja us podeu imaginar, però, el resultat aquesta nit. El que sí que vam saber, per cert, és qui ha pagat la campanya i el sou de 20.000 euros al mes que s'ha posat Manuel Valls . Ho van explicar els companys de l'Ara. Ja us podeu imaginar, doncs, els interessos que defensarà. La situació vola ponts amb l'independentisme , i singularment amb ERC. És un més dels alts i baixos que han tingut aquests dos mons. Caldrà veure si la situació es refà a mitjà termini i quina és l'actitud dels republicans als plenaris municipals i també a Madrid, on el PSOE i Podem tenen molt avançat un pacte de govern. De moment, ahir Gabriel Rufián no va tancar la porta a facilitar la investidura de Pedro Sánchez . Si tot surt com està previst a Barcelona i a la diputació i la Moncloa segueix sense posar rumb clar cap a les solucions seria, però, un regal inexplicable.

Pistes sobre la sentència. El judici del Suprem ha acabat. El tribunal ha de començar a deliberar, però abans haurà de resoldre si, com va passar en el cas de Sandro Rosell, deixa sortir en llibertat els presos mentre esperen la sentència. Aida Morales ha preguntat pel tema a experts i li han confirmat que la decisió del tribunal ens donarà moltes pistes sobre fins a quin punt pot ser dura la sentència. Avui a les 11 podreu resoldre tots els vostres dubtes sobre com es farà la sentència i la darrera setmana de judici amb el catedràtic de penal Josep Maria Tamarit, que ens portarà el seu consultori del judici. A la notícia podeu deixar les preguntes i també fer-les en directe quan l'emetem per Facebook. El retrobarem quan tinguem sentència. Sobre l'impacte polític del judici us aconsello l'opinió d'Oriol March.





Vols rebre El Despertador de NacióDigital cada matí al teu correu electrònic?

Referir-se al canvi climàtic ho fa, en efecte, menys greu del que és. Som davant una crisi o emergència climàtica que té un impacte que va més enllà de l'escalfament global o la desertització del planeta. També afecta molt directament a les persones. Una de les cares és el fenomen dels refugiats ambientals quetots ells membres de SICOM, Solidaritat i Comunicació, expliquen a Crític. Una dada demolidora del que representa: el 2018 hi va haver 17,7 milions de migrants, dels quals com a mínim 2 milions són atribuïbles al canvi climàtic. El Banc Mundial en pronostica per aquest motiu més de 140 milions abans de mitjan segle XXI. El podeu llegir aquí Com us explicava, els més de 9.000 inscrits a Barcelona en Comú estan cridats en aquestes hores a votar si volen d'alcaldessa Ada Colau amb el PSC i els vots de Ciutadans o el pacte amb ERC que faria alcalde Ernest Maragall. L'espai polític de l'actual alcaldessa ja dona, però, per fet quin serà el resultat. Fins al punt que criden a la celebració per celebrar la investidura a les xarxes i que Podem ja va enviar ahir per mail als seus afiliats per mail una "convocatòria de suport" que comença amb la frase. Tot dat i beneït.Action Comics va presentar fa exactament 72 anys, un heroi que segueix ben viu en paper i a la pantalla gran. La seva popularitat va entrar en una edat daurada amb les tres versions cinematogràfiques protagonitzades per Christopher Reeve. Fa dos anys va tornar a estar de moda gràcies a la interpretació que en feia Henry Cavill en la franquícia de superherois amb la qual Warner Bros combat l'hegemonia que Marvel ha implantat a totes les pantalles en l'última dècada amb un univers cinematogràfic estudiat al detall. A Superman el vam poder veure al costat de Batman, Wonder Woman, Flash i Aquaman a Justice League. Cinema crispetaire amb -més o menys encert- ànima de còmic.Pocs, molt pocs, personatges tenen la capacitat de generar tants titulars, portades de diaris i hores de televisió.compleix aquest dimecres 73 anys des de la Casa Blanca, on aquest milionari populista i ultraconservador va aterrar com un cicló i on no ha deixat de protagonitzar polèmiques: presumptes coaccions a l'exresponsable de l'FBI encarregat d'investigar les seves relacions amb Rússia; sortida de l'acord mundial pel canvi climàtic; nomenaments polèmics i baralles entre col·laboradors, inclòs el seu gendre, Jared Kushner, i qui va dirigir la campanya, Stephen Bannon; i una manera de tractar els mitjans de comunicació entre l'agressivitat i la paròdia. La darrera ha estat la guerra comercial amb la Xina.

