​Comuns i ERC pacten per governar a Sant Feliu de Llobregat i apartar el PSC

Sant Feliu de Llobregat 2019 Totes les dades Cens total: 33.964 Escrutat 100,00% Vots comptabilitzats: 22.485 66,20% Abstencions: 11.479 33,80% Vots nuls: 93 0,41% Vots en blanc: 158 0,71% Partit Vots % Regidors

Sant Feliu en Comú Podem (SFECP) i ERC han tancat un acord per governar plegats a Sant Feliu de Llobregat la pròxima legislatura. D'aquesta manera, els republicans seran els nous socis dels comuns al consistori en substitució del PSC, que passa a l'oposició tot i ser la força més votada de les eleccions del 26-M, quan va superar els comuns per poc més de 5.300 vots i un regidor.La coalició governarà en minoria -els cinc regidors dels comuns i els cinc dels republicans els situen a un de la majoria absoluta- i necessitarà com a mínim el vot d'un dels regidors de JxCat per superar la investidura del pròxim dissabte.L'acord, basat en la "coresponsabilitat", preveu que l'alcaldia sigui tres anys per SFECP i un per ERC. Així, Lídia Muñoz, candidata dels comuns en substitució de l'actual batlle en funcions Jordi San José, serà l'alcaldessa fins al 2022.Lídia Muñoz i Oriol Brossa, els caps de llista de SFECP i ERC, han justificat l'acord per la necessitat d'obrir una nova etapa al municipi basada "en una agenda transformadora i en un discurs a favor de la democràcia i les llibertats polítiques de Catalunya". A més d'estipular qui ocuparà l'alcaldia, amb l'objectiu de configurar un govern "equitatiu i equilibrat", l'acord també preveu que ERC presideixi dues de les tres àrees en què s'ha dividit l'executiu i una SFECP.Malgrat no incloure una tercera força al pacte per assegurar la majoria absoluta, ambdues formacions han assegurat que la investidura dissabte de Lídia Muñoz com a nova alcaldessa està garantida amb un vot que tot apunta els hauria de cedir JxCat, que el 26-M en va aconseguir dos.

