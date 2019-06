Fòrum Gastronòmic doblarà superfície en el seu retorn a Barcelona sense perdre l'essència de proximitat

Fòrum Gastronòmic de Girona Foto: Josep M Montaner

Jordi Cruz, al Fòrum Gastronòmic de Girona l'any passat Foto: Josep M Montaner

Fòrum Gastronòmic tornarà a Barcelona aquest novembre després de tres anys d'absència, ara sota el paraigua d'Alimentària Exhibitions (Fira de Barcelona). Amb aquesta associació, el saló dobla l'espai que havia ocupat anteriorment a la Fira (dins de la fira Hostelco) i disposarà de 6.000 metres quadrats de superfície expositiva –un 80% de l'espai ja s'ha comercialitzat- i 4.000 dedicats a activitats al Pavelló 8 de Fira Montjuïc.Segons defensen els seus fundadors, Jaume Von Arend i Pep Palau, la nova dimensió de la cita no anirà en detriment de "l'essència de proximitat" que ha caracteritzat el Fòrum en 20 anys de trajectòria, amb edicions a Girona, Barcelona i Galícia. Tallers temàtics, un espai dedicat a l'alimentació Halal o les reflexions dels principals cuiners catalans i internacionals del moment són alguns dels atractius de l'edició.A la capital catalana, i amb el nom de Fòrum Gastronòmic Barcelona, el saló dedicat a la restauració (restaurants i food service) espera rebre uns 30.000 visitants, la xifra que es va registrar en la darrera edició del Fòrum a Girona, el novembre passat. En celebrar-se de dilluns a dimecres (18, 19 i 20 de novembre), els organitzadors busquen evitar el públic turista o aliè al món de la restauració perquè, recorden, aquesta és una fira adreçada als professionals de l'hosteleria.Fòrum Gastronòmic Barcelona compta amb un pressupost que ronda els 1,2 milions d’euros, i hores d’ara ja ha comercialitzat el 80% de l'espai destinat a estants d'empreses de restauració (el més petit dels quals, de 4 metres quadrats, té un cost de 800 euros pels tres dies de saló).Prop de 30 grans xefs de tota Europa participaran a l'esdeveniment a través de l'espai de conferències Fòrum Lab, per descobrir als professionals les noves tendències d’alta gastronomia, però també per posar en valor el paper de la dona al capdavant de restaurants de prestigi i, en general, per “repensar el moment gastronòmic actual”, en paraules de Jaume Von Arend.Jordi Cruz, Niko Romito (Reale-Cassadona, a Itàlia), Carme Ruscalleda, Oriol Castro, Paco Pérez, Oliver Penya, Eduard Xatruch, Mateu Casañas o Rasmus Munk (The Alchemist, de Dinamarca), són alguns dels noms més destacats que han confirmat la seva assistència.També hi seran les canadenques Dominique Dutour i Stéphahanie Audet, en representació de l’associació Femmes Chefs de Montréal. I en una altra sessió, cuineres i cuiners posaran de manifest l’efervescència de la gastronomia a Europa amb quatre projectes liderats per talents de menys de 35 anys. D’altra banda, se celebraran tallers temàtics al voltant de diversos temes com la triperia, els restaurants amb hort, els peixos i la sostenibilitat o el vi.Més enllà de les grans empreses expositores (entre les quals hi haurà Estrella Damm, Tupinamba, Disteco, Girabu, Fructusweb o Soublin), el saló també compta amb la presència de petits productors a l’Espai Catalunya, que reunirà més de 70 empreses artesanes que ofereixen producte de proximitat. A més, el Fòrum disposarà d’una àrea Halal, dedicada a empreses que presenten aliments i begudes permesos per la llei islàmica, destinat a un segment creixent de consumidors.Fòrum Gastronòmic torna a la capital catalana després d'un acord amb Fira Barcelona (Alimentària Exhibitions) que preveu coorganitzar la cita en les tres properes edicions bianuals. L'entesa "augmenta el portfoli" d'esdeveniments d’Alimentària Exhibitions i s'alternarà "perfectament" amb les fires específiques i més grans que ja organitza a la Fira, Alimentària/Hostelco, que són també bianuals.Segons el director general, Antoni Valls, d'aquí a 2023 caldrà trobar "l'encaix propi" de Fòrum Gastronòmic dins del sistema de fires que promou Alimentària Exhibitions. "No tindria sentit replicar el que ja tenim", ha advertit a l'ACN, comparant aquesta cita amb una germana gran com és Alimentària. Valls ha comentat que en aquesta edició cal "consolidar" localment el projecte per veure si en un futur pot tenir transcendència més enllà de Barcelona i Catalunya.

