Colau: «La clau està en l'alcaldia»

L'alcaldessa en funcions de Barcelona i líder de Barcelona en Comú, Ada Colau, ha publicat un vídeo aquest dijous a la tarda en què defensa la conveniència d'arribar a un acord de govern amb el PSC. "La clau està en l'alcaldia", argumenta. Colau defensa que més enllà del valor simbòlic i executiu, ser alcaldessa és garantia de disposar de capacitat executiva per impulsar "polítiques valentes". Un element indispensable per "mantenir i consolidar" l'acció política que el seu govern ha dut a terme durant l'actual mandat.Colau justifica així el posicionament de la direcció dels comuns, que han sotmès a consulta de les seves bases el full de ruta, deixant clara que la seva aposta és l'entesa amb els socialistes. "Triem l'opció que ofereix l'alcaldia", diu Colau, ja que la possibilitat de governar amb ERC hauria suposat fer alcalde Ernest Maragall, guanyador de les eleccions municipals.Un pacte amb els republicans, però, no hauria necessitat el suport de cap més força amb representació al consistori. El camí per pactar amb el PSC, però, és més tortuós i requereix els vots de Manuel Valls. L'exprimer ministre francès els va oferir "a canvi de res". En realitat, però, com va avançar NacióDigital , Valls va posar com a condició un acord previ entre comuns i socialistes. El pacte no es firmarà abans de la constitució de l'Ajuntament aquest dissabte, però Jaume Collboni ja ha avançat que es conforma amb el compromís anunciat per Colau L'alcaldessa en funcions admet que l'escenari no és l'"ideal", que reconeix que el model de ciutat que planteja valls és "contraposat" al dels comuns. "Pensem que tampoc hem de renunciar al que hem vingut a fer. No hem vingut a ser testimonials sinó a tenir posició de govern, decisiva, que pugui consolidar les polítiques valentes que vam començar a fer 4 anys", argumenta.Colau es mostra contrariada per les veus que l'acusen de voler "escalfar la cadira" i assegura que els vots de Valls no "modificaran ni un mil·límetre" els postulats dels comuns. Ni en la regulació del turisme, ni en la intervenció en el mercat de l'habitatge ni en la defensa dels presos polítics.La líder de Barcelona en Comú acaba la seva intervenció al vídeo reivindicant algunes de les mesures impulsades durant l'actual mandat, com la reserva del 30% per a habitatge pública en les noves promocions immobiliàries, l'operador energètic municipal o la persecució del frau fiscal. "Vull continuar sent l'alcaldessa els propers quatre anys".Ara són els més de 9.000 inscrits de Barcelona en Comú els que tenen la paraula. Podran votar fins aquest divendres a la tarda però abans de conèixer la decisió el partit ja ha convocat una concentració per demanar la investidura de Colau aquest dissabte a la plaça de Sant Jaume.

