Ximo Puig, investit de nou president de la Generalitat valenciana amb els 52 vots del Botànic

El socialista Ximo Puig ha estat investit aquest dijous president de la Generalitat Valenciana amb els 52 vots del PSPV, Compromís i Unides Podem, dos més dels necessaris per a la majoria absoluta, i amb 46 vots en contra del PP, Ciutadans (no hi era Emigdio Tormo) i Vox.Revalida, doncs, de la mà del Botànic II i després d'un debat d'investidura que s'ha prolongat durant dos dies a les Corts Valencianes i que ha conclòs amb la votació a les 18.27 hores. Puig, que es va convertir en el sisè president valencià el 25 de juny de 2015, s'ha abraçat amb Mònica Oltra, davant els aplaudiments de la bancada en peu del Botànic, als quals ha correspost. La presa de possessió serà el diumenge a les 12 hores.En el seu últim discurs des de la tribuna, ha agraït als grups les seves intervencions i, "en termes generals, el respecte", més enllà del fet que "la democràcia té diferents mirades". "Vull convocar-los a un projecte inclusiu de Comunitat Valenciana en què ningú es quedi al marge i sota els principis d'igualtat, llibertat i convivència. Aquí crec que ens podem trobar en molts moments. Ha estat un debat intens, però crec que comença una legislatura en la qual podrem fer un procés profund de transformació i millora d'aquesta comunitat", ha assenyalat.També ha tingut paraules específiques per als grups Socialista, Compromís i Unides Podem, per "la seva voluntat de continuar treballant junts i mirar al futur amb esperança" després d'haver demostrat aquests quatre anys ser capaços de "governar des de la diversitat i aconseguir l'èxit".

