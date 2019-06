HP construeix al seu campus de Sant Cugat el centre de referència mundial d'impressió 3D

El nou centre d'investigació en 3D d'HP Foto: ACN

La multinacional nord-americana Hewlett Packard (HP) ha inaugurat aquest dijous el nou centre d'investigació en 3D que ha construït al seu campus de Sant Cugat del Vallès. Es tracta d'un edifici de prop de 15.000 metres quadrats que compta amb diverses unitats d'investigació i gairebé un centenar d'impressores industrials en 3D, tant de plàstics com de metall, que el converteixen en un dels centre de referència i la factoria de 3D més gran del món."Aquí s'està escrivint el futur industrial del segle XXI", ha assegurat Ramon Pastor, vicepresident d'HP i director general mundial del negoci de 3D. Pastor ha explicat que el nou centre ja produeix peces per sectors com el de la salut, l'automoció i l'aeroespacial. El nou centre d'investigació hi treballen més de 2.300 persones de 60 països i del que surten un centenar de patents cada any. En aquest sentit, Pastor ha destacat que és el més important de la companyia fora dels Estats Units i la demostració de l'aposta que HP ha fet per aquestes instal·lacions.S'han construït en dos anys, tenen prop de 15.000 metres quadrats de superfície destinats a innovació especialitzada en 3D dels que 4.500 són laboratoris. El centre inaugurat es coordinarà amb 25 instal·lacions similars d'arreu del món per satisfer les demandes dels clients de la multinacional.Helena Herrero, presidenta d'HP Iberia, ha destacat que Catalunya i l'Estat han estat "clau" perquè la multinacional nord-americana sigui capdavantera en impressió en 3D i que el nou centre d'innovació enfortirà aquest lideratge. Aquí, el director general mundial del negoci de 3D, Ramon Pastor, ha afegit que des de fa uns dos anys són líders mundials en impressió en plàstics i que ja han començat a treballar en impressió en metall.Sobre la producció que es fa al nou centre, Pastor ha destacat que ja s'estan produint peces per a moltes empreses del sector de l'automoció, l'aeronàutica o la salut. En aquest sentit, Pastor ha assenyalat que la impressió 3D marca el camí que seguirà la industria del segle XXI perquè suposa un canvi absolut de paradigma. "De centralitzar-se la fabricació a la Xina en massa i de forma genèrica passarem a una producció de proximitat i sota demanda", ha apuntat.Actualment, el centre produeix peces per a companyies com BASF, GKN Metallurgy, Siemens o Volkswagen, que col·laboren amb HP per seguir innovant. Pastor ha destacat que "és molt inspirador" veure les aplicacions que pot tenir la impressió en 3D gràcies a l'ingeni d'aquestes empreses.

