La Junta Electoral obliga Puigdemont i Comín a anar a Madrid per ser eurodiputats

Si Carles Puigdemont i Toni Comín no van dilluns a Madrid a prometre la Constitució, no rebran l'acta d'eurodiputats i Espanya no comunicarà al Parlament Europeu que ho són. Aquest és el resum de la resolució que ha adoptat aquest dimecres la Junta Electoral Central, que posa costa amunt les aspiracions dels dos diputats electes per poder seure al Parlament Europeu.En una resposta a la candidatura Lliures per Europa, en què van ser elegits els dos dirigents independentistes exiliats, la Junta Electoral denega la remissió de l'acta de proclamació d'eurodiputats electes, i argumenta que "no procedeix" aquest enviament "en la mesura que aquesta credencial s'expedeix un cop el candidat electe ha prestat jurament o promesa d'acatament a la Constitució".La resolució de la Junta Electoral fixa també lloc i hora per a l'acte de promesa de la Constitució: el pròxim dilluns a les 12 hores, al Congrés. I afegeix que comunicarà posteriorment al Parlament Europeu la relació de nous eurodiputats "que hagin complert el requisit" d'acatar la Constitució.

