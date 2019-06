Deu cares noves del municipalisme català

Pep Berga, alcalde d'Olot. Foto: Martí Albesa.

El nou batlle d'Olot ha estat un dels pocs que ha guanyat per majoria absoluta sent cap de llista per primera vegada. La candidatura de Junts per Catalunya encapçalada per Pep Berga (Olot, 1964) -que ha estat regidor del consistori els últims vuit anys- va aconseguir 11 dels 21 regidors de la capital de la Garrotxa i pràcticament el 45% dels vots. Aquesta ha estat la primera vegada en els últims 16 anys que un partit aconsegueix la majoria absoluta. El nou alcalde ha sabut aprofitar a la perfecció la gestió feta com a primer tinent d'alcalde d'Olot durant els últims quatre anys, dins l'equip de govern que durant dos mandats ha liderat Josep Maria Corominas, que ha estat també vicepresident de l'AMI.