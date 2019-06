Els taxistes presenten les primeres querelles contra Uber i Cabify a l'Audiència Nacional

La Plataforma Integral del Taxi ha presentat aquest dijous les primeres querelles a l'Audiència Nacional contra Uber i Cabify, i a altres empreses vinculades i alguns dels seus directius per diversos delictes penals, com manipulació per alterar el preu de les coses mitjançant engany, administració deslleial, contra l'Hisenda pública i contra el dret dels treballadors en dues modalitats: blanqueig de capitals i estafa.El portaveu d'Élite Taxi, Alberto Tito Álvarez, i l'advocat de l'associació Elpidio Silva, van anunciar el mes passat que s'interposarien fins a 2.000 querelles, de les quals 700 són de taxistes de Barcelona. En declaracions a l'ACN, Silva ha acusat aquestes plataformes i les empreses vinculades de formar una trama criminal i "d'usurpar l'activitat el taxi", a més de "deformar absolutament el mercat del transport urbà discrecional" amb l'objectiu d'alterar el preu de les llicències VTC."Es tracta d'una trama criminal que creiem que s'ha d'investigar a fons i que hem descrit a través de centenars de folis amb el major detall", ha continuat Silva, que ha afegit que tenen "fets palpablement de caràcter criminal". "A veure si es posen a investigar amb la rapidesa i celeritat que s'ha fet contra el poble de Catalunya", ha sentenciat.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor