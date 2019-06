El tripartit de dretes destinarà diners dels andalusos a combatre la immersió a Catalunya

La Junta d'Andalusia destinarà 100.000 euros dels seus pressupostos, aprovats aquest dimecres, al parlament andalús, al suport a "membres de comunitats andaluses de zones que tenen problemes amb la immersió lingüística", com Catalunya i el País Valencià. Segons recull El Periódico , es tracta d'una de les concessions aconseguides per Vox, que dona suport al govern de PP i Cs.La obsessió de la formació de Santiago Abascal i Francisco Serrano contra la immersió lingüística no ve de nou: Vox ja havia deixat veure per on voldria avançar quan reclamava ajudes a l'administració andalusa perquè les comunitats emigrades no perdessin les seves arrels culturals, segons afirmava. La mesura aprovada ara respon a la voluntat de la formació de fer que "els estudiants andalusos que vulguin estudiar en castellà ho puguin fer arreu d'Espanya".Com recull El Periódico , el text del pacte precisa que es modificaran les bases reguladores de les subvencions a les comunitats andaluses destinades a activitats de promoció cultural per permetre que financin activitats per "pal·liar els problemes que s'originen en els descendents dels membres d'aquestes comunitats els processos d'immersió lingüística, i que poguessin incidir en un abandonament gradual de les seves arrels culturals i lingüístiques".

