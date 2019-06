Collboni en té prou amb el compromís de pacte de Colau i espera els vots de Valls

El PSC es conformarà amb el compromís expressat aquest dijous per l'alcaldessa en funcions de Barcelona, Ada Colau, que s'ha inclinat per pactar amb els socialistes i així retenir l'alcaldia, després que la possibilitat d'un govern tripartit de comuns, ERC i socialistes s'hagi evidenciat inviable.El candidat dels socialistes a Barcelona, Jaume Collboni, havia exigit un acord de govern previ a la investidura com a condició per fer Colau alcaldessa però aquest dijous ha rebaixat les pretensions donant per bona la postura de la direcció dels comuns, que ara han de sotmetre l'aposta pels socialistes a una consulta a la militància. Per Collboni, el compromís expressat per Colau és "explícit". "El que avui hem vist i estem vivint són fruit de les converses que hem anat tenint amb Barcelona en Comú".Si les bases dels comuns avalen el pacte amb el PSC, Colau i Collboni quedaran a l'espera dels vots de Manuel Valls en el ple de constitució del consistori aquest dissabte, totalment necessaris perquè Colau pugui retenir l'alcaldia.En el cas que la militància de Barcelona en Comú tombi la proposta de la direcció, Collboni ha assegurat que el PSC es "reserva" la possibilitat de presentar la seva candidatura a l'alcaldia, la qual cosa capgiraria l'escenari col·locant Ernest Maragall al capdavant de la graella de sortida. En aquest sentit, Collboni ha evitat llançar cap missatge als inscrits de Barcelona en Comú que tenen dret a vot a la consulta interna.Collboni ha defensat que un acord entre comuns i socialistes representa l'opció més "coherent" amb el "compromís" adquirit durant la campanya electoral de les municipals. Durant el període preelectoral Collboni va marcar com a objectiu evitar que la ciutat quedés "subordinada" a l'independentisme. Amb tot, el candidat socialista també va basar el seu relat de campanya en l'atac al "mal govern" de Colau, en moltes ocasions posant l'alcaldessa en funcions al mateix sac dels partits independentistes.El líder dels socialistes barcelonins, però, argumenta que un "tàndem" amb Barcelona en Comú seria una garantia perquè la capital catalana tingués un govern "progressista" i no independentista. "El 60% dels electors van votar opcions no independentistes", ha recordat.Si l'aposta per un govern bipartit acaba reeixint, Collboni ha deixat clar que l'executiu haurà de mantenir la seva "neutralitat institucional". Dit d'una altra manera, garantir el respecte per l'Estatut de Catalunya i la Constitució espanyola, així com el respecte a les lleis i a les sentències judicials.Un avís important tenint en compte que el govern municipal haurà d'entomar la sentència del judici de l'1-O. Aquest dijous, Colau ha assegurat que els comuns no pensen canviar el seu discurs en l'eix nacional i no avalaran cap "cordó sanitari antiindependentista". L'alcaldessa en funcions s'ha compromès a penjar un llaç groc a la façana de l'Ajuntament si així ho aprova la junta de portaveus, tot i que els seus socis de govern s'hi oposin.Hores després de les paraules de Colau, Collboni ha insistit a "preservar la ciutat del conflicte i el bloqueig polític" i a situar Barcelona "per sobre de tot".En aquest sentit, el socialista ha criticat les paraules del diputat d'ERC al Congrés, Gabriel Rufián, que ha insinuat que el resultat de les negociacions a Barcelona podria influir en el debat d'investidura de Pedro Sánchez. "Algú que s’estima Barcelona de veritat no la posa a subhasta".Collboni també ha carregat contra les declaracions de la portaveu del Govern, Meritxell Budó, que va demanar una "resposta de país" si Colau acaba governant a Barcelona. "Les paraules de Budó tenen a veure amb la concepció que tenen de Catalunya i de governar Catalunya", ha dit.

