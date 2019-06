Maragall acusa Colau de «lliurar la clau» de Barcelona a Valls

Falta d'"honestedat" en les negociacions, deixar la ciutat de banda i prioritzar la cadira de l'alcaldia. Aquest és el trident acusatori que ha entonat l'alcaldable de Barcelona, Ernest Maragall, contra Ada Colau després que la líder dels comuns hagi verbalitzat que vol forjar un acord amb el PSC per retenir l'alcaldia malgrat que hagi posat en marxa una consulta a la militància. Maragall ha recordat a Colau que no en té prou amb els vots dels socialistes per governar amb ells i que per això ha decidit "lliurar la clau de Barcelona" a Manuel Valls.Segons el dirigent republicà, l'alcaldessa en funcions s'ha tret "la careta" i ha deixat d'"enganyar" després d'haver-se escudat en el "recurs retòric" del tripartit impossible. La pregunta que ha plantejat a la militància, ha dit, està "orientada" a obtenir el resultat que la direcció del partit vol, que és la de governar amb el PSC per conservar l'alcaldia encara que això suposi, ha dit Maragall, "obeir" la consigna de Valls de barrar el pas a ERC i a l'independentisme. Ha subratllat en tot moment que si Colau pot ser alcaldessa dissabte, serà gràcies a aquests vots de la candidatura de Ciutadans. "Aquest és un pacte polític amb el senyor Valls de gran abast", ha sentenciat.Maragall ha volgut diferenciar, però, la direcció dels comuns de les seves bases, conscients que la decisió final està ara en mans dels 10.000 militants que tenen dret a vot. Ha assegurat que seria una "lliçó de responsabilitat" que els inscrits de Barcelona en Comú esmenessin el posicionament de la seva pròpia cúpula. En tot cas, ha insistit, ell mantindrà la seva candidatura fins al ple d'investidura. Adreçant-se a la militància dels comuns ha dit també que s'està intentant "tergiversar" el sentit del seu vot.Tot i això, el dirigent republicà ha estat contundent contra Colau, a qui acusa de preocupar-se només pel "tron" i no per les polítiques de ciutat. Ha recordat que des d'ERC s'ha ofert als comuns un govern bipartit de forma equitativa i un colideratge a l'alcaldia i que les propostes les han posat per escrit però que en cap moment han rebut cap resposta dels comuns. "No hi ha hagut honestedat de Barcelona en Comú amb ERC durant les negociacions", ha lamentat.Maragall també ha insistit que és "incompatible" l'aliança amb el PSC amb la solidaritat amb els processats pel Tribunal Suprem. "Aquí hi ha un tema de coherència i de compromís", ha dit tot assenyalant que la presència de dirigents dels comuns a les manifestacions de suport als presos tindrà problemes de credibilitat més enllà que pugui existir una solidaritat personal.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor