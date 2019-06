El Parlament torna a demanar al Congrés que despenalitzi l'eutanàsia en casos concrets

El ple del Parlament de Catalunya ha aprovat aquest dijous tornar a demanar al Congrés dels Diputats que despenalitzi l'eutanàsia en casos concrets. Es tracta d'una proposició de llei que la cambra catalana ja va traslladar a Madrid la passada legislatura però que va decaure a causa de l'avançament electoral i la dissolució de les corts espanyoles i que ara tornarà al Congrés.La consellera de Salut, Alba Vergés, que va defensar la iniciativa a Madrid quan era diputada de JxSí, ha afirmat que la despenalització de l'eutanàsia compta amb el suport del 80% dels catalans i que no es pot "criminalitzar". També ha assenyalat que "no s'obliga ningú a fer res que no estigui d'acord amb les seves conviccions".

