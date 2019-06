JxCat i PSC reediten el pacte de govern a Vilafranca del Penedès i Regull mantindrà l'alcaldia

Junts per Vilafranca (JxCat) i el PSC governaran junts a Vilafranca del Penedès una nova legislatura. Els post convergents i els socialistes reeditaran el pacte que mantenen des del 2013. Amb l’acord, el cap de llista de JxCat i actual alcalde en funcions, Pere Regull, s’assegura la majoria absoluta amb 12 dels 21 regidors del ple després d’haver guanyar les eleccions el passat 26-M amb només 7 representants.L’entesa amb el PSC suposa un cop de porta a ERC, amb qui JxCat havia mantingut converses les últimes dues setmanes per intentar una coalició independentista. Els republicans han obtingut 5 regidors i l’endemà de les eleccions ja s’oferien a crear un govern “100% republicà”, mentre refusaven rotundament qualsevol entesa amb el PSC.Les assemblees de JxCat i el PSC han avalat l’acord 2019-2023 “per una molt àmplia majoria”, segons un comunicat difós aquest dijous per l’alcalde en funcions i candidat a la investidura, Pere Regull, amb la signatura dels dos partits. Destaquen que el resultat de les eleccions municipals “va donar un clar aval” al govern que fins ara ja han format els post convergents i els socialistes, tot recordant que han obtingut 7 i 5 regidors, respectivament –l’últim mandat en tenien 8 i 4-.En un breu argumentari, els dos partits justifiquen l’acord subratllant que han valorat l’estabilitat que tindran garantida tot el mandat, la “confiança” establerta des del 2013, la predisposició a sumar altres forces i l’aposta per un “programa de govern sòlid que asseguri els projectes importants”.Al mateix temps, les dues formacions destaquen que l’entesa reflecteix la “transversalitat” del municipi, agrupant tant representants independentistes com federalistes “amb l’anhel compartit que s’acabi amb la injustícia de l’empresonament dels polítics catalans” alhora que també demanen que “s’abandoni la judicialització de la política”

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor