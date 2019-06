Pengen a la xarxa el manuscrit perdut durant anys d'una de les primeres gramàtiques catalanes

La Biblioteca de la Universitat de Girona (UdG) ha completat la digitalització d'un manuscrit de l'any 1840 amb una de les primeres gramàtiques catalanes, un document "prefabrià" que va estar perdut molts d'anys fins que el va descobrir un llibreter de vell a Palma de Mallorca. El text està disponible per consultar o descarregar a la xarxa Es tracta de l'únic manuscrit del qual es té constància de l'obra, titulada Gramática Catalana i elaborada pel jurista Pau Cardellach (Terrassa, Barcelona, 1814 - Barcelona, 1879), i l'única pista de la seva existència es trobava en un esment en una enciclopèdia del segle XIX, ha explicat en un comunicat aquest dijous la universitat.El Departament de Filologia i Comunicació de la UdG, a través del professor August Rafanell, va adquirir el document després de diverses gestions entre el 2004 i 2005.El manuscrit, que en realitat és "un esborrany de gramàtica", no conforma un document unitari, sinó que està estructurat en tres blocs, i pot consultar-se en el repositori digital de fons especials de la biblioteca, i l'Institut d'Estudis Catalans (IEC) preveu publicar una edició comentada de l'obra.La tesi La gramàtica inèdita de Pau Cardellach i Busquets (premi Gramàtica Pompeu Fabra de l'IEC), elaborada per Olga Fullana amb la direcció de Francesc Feliu i defensada a la UdG el 2014, va estudiar en profunditat l'obra i va concloure que es tracta d'una obra inèdita que representa "un dels primers intents de descriure des del punt de vista gramatical" la llengua catalana."Ha quedat desconeguda completament per part de la ciència filològica catalana", afirma l'autora sobre l'obra de Cardellach, que va exercir com a notari a Terrassa i Barcelona i és també autor de Compendio de substanciación de juicios (1846) i una obra de jurisprudència pràctica del 1862.

