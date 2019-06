El «New York Times» recomana València en comptes de Barcelona per fugir de la massificació

El New York Times ha publicat un article en què recomana viatjar a València en lloc de Barcelona ​​a l'hora de visitar Espanya, en un article en què destaca sis llocs a Europa en els quals "refugiar-se" de la massificació turística."Excursions d'un dia, creuers, apartaments de lloguer i aerolínies de baix cost: totes elles contribueixen a la saturació turística en els llocs més visitats d'Europa. Però hi ha alternatives més tranquil·les si saps on buscar". Així obre aquesta llista del rotatiu novaiorquès, en la qual cinc periodistes recomanen visitar Tinos en lloc de Santorini a Grècia; Delft i la Haia en comptes d'Amsterdam als Països Baixos; Kotor, a Montenegro, en comptes de Dubrovnik, a Croàcia; Olomuc en lloc de Praga a Txèquia; Lucca i no Florència a Itàlia, i València en lloc de Barcelona a Espanya.En el cas de València, el periodista Andrew Ferren la recomana en lloc de Barcelona ja que la capital catalana es troba en "els play-offs" per convertir-se en "la nova Venècia" a causa de la massificació turística, mentre que la capital del País Valencià representa una "menys frenètica dosi d'encant mediterrani cosmopolita".De València, el New York Times assenyala que té "molts dels mateixos atributs de Barcelona" i destaca que les dues van ser ciutats emmurallades, però remarca que la capital del Túria té un "laberíntic centre ple d'arquitectura gòtica, romànica, renaixentista i barroca" .Així, l'autor realça la varietat d'estils arquitectònics que convergeixen a la capital del Túria, i recomana la Llotja de la Seda per als "puristes de l'arquitectura", alhora que destaca la seva "extraterrèstica" casa de l'òpera (Palau de les Arts) i l'arquitectura modernista del Mercat Central i el de Colom, que situa entre "entre els més bells d'Europa".A més, l'article es fixa a l'IVAM, el primer centre d'art modern d'Espanya, i en el fet que barris "bulliciosos" com el Carme i Russafa han "atret creatius d'arreu de l'Estat i Europa, i estan plens de galeries, cafès guais i atractives obres de street art "."Òbviament, qualsevol ciutat europea amb més de 300 dies de sol a l'any, platges infinites, cultura de categoria mundial, gastronomia i arquitectura mai estarà buida de turistes, però València manté un ambient sota el radar i està feliçment lliure de masses de turistes que corren d'un monument a l'altre, deixant enrere ampolles de plàstic i ressentiment dels habitants de la ciutat", finalitza l'article.

