La Fundació Arrels xifra en un 25% l'augment de persones sense llar a Barcelona

La Fundació Arrels ha organitzat aquest dimecres a la nit el cens de persones sense sostre a Barcelona i l'entitat n'ha comptabilitzat 1.195, un 25% que les localitzades durant el recompte de l'any passat, quan la xifra era de 956.Entre la mitjanit i les cinc de la matinada un total de 549 voluntaris han recorregut 61 dels 73 barris de Barcelona. L’objectiu és recollir informació sobre la situació de les persones sense llar i saber quin grau de vulnerabilitat pateixen.La fundació informa de l'augment de persones sense sostre al districte de Sant Andreu i explica que no ha pogut localitzar persones vinculades amb l'entitat que habitualment domen a barris cèntrics de la ciutat.En aquest sentit, més enllà de l'anàlisi quantitativa, Arrels ha apostat un cop més per la recollida de dades qualitatives. Per això ha enquestat 339 persones que dormen al carrer. Entre els testimonis, han trobat persones que fa vint anys que no troben feina, altres que no han anat mai al metge i també sol·licitants d'asil.El recompte d'Arrels arriba després que la Xarxa d'Atenció a Persones Sense Llar de Barcelona xifrés en 3.000 el total de persones sense llar a Barcelona al novembre.

