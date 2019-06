Investiguen una professora de Reus per un presumpte maltractament a un nen de quatre anys

Un jutjat de Reus investiga un suposat cas de maltractament d'un nen de quatre anys per part de la seva professora en una escola pública de Reus. Segons ha avançat El Confidencial , al març el jutjat d'instrucció número 4 va obrir diligències contra una mestra d'educació infantil de l'escola Mowgli, que hauria insultat el nen, dient-li "fastigós" i "brut", i també escridassant altres companys.Els pares van començar a sospitar en detectar que el petit es comportava de forma estranya i es feia les necessitats a sobre. Com que no obtenien una explicació del col·legi, van optar per amagar una gravadora a la butxaca del nen i enregistrar el que succeïa a la classe. A partir d'aquí, van presentar denúncia.Segons ha confirmat el TSJC, les diligències es van obrir per un suposat delicte de maltractament, per un tracte vexatori sobre el menor. La mestra denunciada, que va ser citada per a declarar l'1 d'abril, es va acollir al seu dret a no declarar. Les diligències segueixen obertes i properament hi ha previstes declaracions testificals de la direcció i part de l'equip de docent.Els pares es van reunir amb la direcció del centre perquè hi prengués mesures. També van queixar-se a la regidora d'Ensenyament de Reus, Maria Dolors Sardà. Segons fonts municipals, la regidora va atendre la mare del petit, arran el suposat maltractament, i va dirigir-la a Inspecció dels Serveis Territorials de Tarragona i al Departament d'Educació de la Generalitat. A la vegada, la regidora també va contactar amb la directora del centre per interessar-se pel cas i han tingut converses posteriors per saber com ha anat evolucionant.Per la seva banda, fonts del Departament d'Educació han confirmat que es va obrir un expedient disciplinari a la professora i que el cas està en mans de la justícia. A més, Educació va adoptar la mesura d'apartar la mestra de l'alumne. Segons El Confidencial, va passar de tutora a fer funcions de substitució en cursos de Primària, sempre acompanyada d'un altre docent. El Departament prendrà una decisió definitiva quan el cas es resolgui judicialment.

