​Boicot a un restaurant de Ripoll per un incident amb un client amb una bandera espanyola

Avui hem tingut visita. Han entès perfectament de què va el rotllo. Efectivament, xusma. #antifexisme #cooperativisme pic.twitter.com/D3orF56A94 — La Barricona (@LaBarriconaCoop) June 8, 2019

Polèmica a la xarxa amb el restaurant La Barricona de Ripoll , a causa d’una família que va abandonar el local. L’incident s’ha publicat a diversos diaris espanyols i ha acabat amb un boicot unionista en tota regla vers l’establiment, impulsat per alguns portals determinats.Segons els rotatius espanyols, el restaurant es va negar a servir un dels membres de la família que portava una samarreta amb una bandera espanyola. El grup, que ja feia estona que s’esperava, va decidir marxar.Un cop fora, van fer un tuit dient: “En aquest restaurant no accepten gent que estima la Pàtria mare espanyola, vergonyós”. El restaurant va reaccionar amb un altre tuit: “Avui hem tingut visita. Han entès perfectament de què va el rotllo. Efectivament, xusma”.La conseqüència és que s’ha generat un intens debat a la xarxa, amb algunes mostres de suport al restaurant però amb centeners de missatges promovent un boicot, amb expressions com “que s’enfonsi el més aviat millor”, “apuntat a la meva llista, ja sé on no anar”, o “ens sobren xenòfobs a Catalunya”.La Barricona ha emès un comunicat via Twitter donant la seva versió dels fets “davant d’una allau d’injúries, acusacions falses a excompanys de la cooperativa, ressenyes inventades, insults i amenaces en missatges privats i trucades”. Segons el restaurant, no es va fer fora a ningú i només una membre de la cooperativa va dir a un home de la família que havia anat a carregar el telèfon que la bandera espanyola a la samarreta "l’estava posant nerviosa”. "I prou", asseguren.La nota també apunta que el company que s’acusa d’haver fet fora la gent de males maneres fa més de quatre anys que no està a la cooperativa. I defineixen la “recepta” dels valors del restaurant: feminisme, ecologisme i antifeixisme.La Barricona és un restaurant ubicat a la carretera de Sant Joan de les Abadesses on serveixen cuina mediterrània. El local està vinculat a dues cooperatives de treball.

