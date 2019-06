Barcelona fa volar tots els ponts entre l'independentisme i els comuns

La jornada d'aquest dijous al Parlament ha servit per constatar fins a quin punt la batalla de Barcelona ha impactat en la dinàmica nacional. El fet que Ada Colau estigui disposada a acceptar els vots de Manuel Valls, candidat de la plataforma avalada per Ciutadans, ha fet volar els ponts entre l'independentisme i els comuns, que durant tota la legislatura han intentat acostaments sense acabar de concretar-ne cap. "L'acord amb Valls els perseguirà sempre", ha apuntat Sergi Sabrià, president del grup parlamentari d'ERC, en la segona ronda d'intervencions posterior a la compareixença del president de la Generalitat, Quim Torra, que ha fet balanç del seu primer any liderant el Govern."Vostès han intentat ser sempre neutres, fins avui. Les cadires han pesat més que la repressió. La cadira ha estat més important que el judici i la venjança. L'acord amb Valls els perseguirà. Estan disposats a un pacte amb el diable. Les lliçons ja s'han acabat. Se'n van amb la dreta més rància, la que vol que desaparegui la immersió lingüística i que vol que desapareguem com a país. Es fa estrany sentir-los parlar d'excepcionalitat quan a la Diputació també intenten pactar amb Ciutadans", ha reflexionat Sabrià.A les crítiques s'hi ha sumat poc després Albert Batet, president del grup parlamentari de Junts per Catalunya (JxCat), que ha situat els comuns com un nou actor a la "festa del 155". Colau ha deixat clar a les bases que vol pactar amb el PSC per tenir l'alcaldia . Amb el socialistes suma 18 regidors, i en necessita tres de Valls -els que s'han sumat al projecte al marge de les sigles de Ciutadans, per exemple- per ser investida aquest diumenge. JxCat ha participat directament en les negociacions, perquè només té cinc regidors, però està preocupada pel fet que Colau governi amb els socialistes.Quim Torra ha retret a Albiach que "parlar d'excepcionalitat política i acceptar els vots del senyor Valls no és compatible" i ha afegit que "fer-ho representa blanquejar-ho" . Torra, que ha recordat a la presidenta del grup parlamentari de Catalunya en Comú Podem, Jéssica Albiach, que "Valls és l’amic de Macron", ha afegit que els comuns "encara tenen 48 hores per escollir entre els vots dels qui defensen els drets i les llibertats dels catalans o els vots de Ciutadans" i ha advertit Albiach que han de ser conscients "el que estan a punt de votar a l'Ajuntament de Barcelona els situa en una cruïlla"."Intenti no empitjorar les coses", li ha demanat Albiach, en la segona intervenció després de la seva compareixença. En aquest sentit, li ha demanat que convoqui eleccions, una petició que de moment Torra no té previst complir. També li ha deixat clar que no poden comptar amb ells per aprovar -o "blanquejar"- uns pressupostos que podria haver elaborat Artur Mas, segons la visió dels comuns. Barcelona ha fet volar els ponts entre l'independentisme i els comuns i les conseqüències són múltiples.

