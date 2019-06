L'os Goiat ataca per primer cop al Pallars Jussà

L’os Goiat ha atacat un ramat per primer cop al Pallars Jussà. Segons ha pogut saber, el plantígrad va matar una cabra al nucli de Rivert, al terme municipal de Conca de Dalt, entre el dimarts i el dimecres.El propietari de l’explotació ramadera afectada va donar l’alerta i els Agents Rurals han pogut confirmar que es tracta de Goiat gràcies al GPS que l’os té implantat. Segons el cos mediambiental de la Generalitat, l’os ja ha abandonat el Pallars Jussà per retornar al seu hàbitat natural.Fa dos dies els ramaders del Pallars Sobirà mostraven la seva preocupació per la presència de l’os Goiat a la Vall d’Àssua

