El PSOE mostra sintonia amb ERC i li demana no bloquejar la investidura de Sánchez

La portaveu del PSOE al Congrés, Adriana Lastra, ha circumscrit aquest dijous les converses amb les formacions independentistes per aconseguir que facilitin la investidura de Pedro Sánchez en l’àmbit del “diàleg dins de la Constitució i la llei”. “Parlem d'allò que és possible, que són les reformes que necessita el nostres país”, ha dit en roda de premsa després de reunir-se amb JxCat i ERC al Congrés dels Diputats.Lastra ha apuntat que la seva formació reclama a aquestes dues formacions igual que a la resta de partits que evitin una repetició electoral. Ha demanat “coherència” a Pablo Casado, que fa tres anys demanava l’abstenció del PSOE per investir Rajoy. Seria “absurd” que els espanyols tornin a les urnes, perquè “ja han votat quatre vegades i és innecessari que ho facin una cinquena vegada” quan “no hi ha una alternativa” a un govern del PSOE. “Per això demanem a tots que s’abstinguin” i “no bloquegin la investidura”, mostrant una especial bona sintonia amb ERC, que ha obert la porta a la investidura. El PSOE aspira a tenir el suport dels diputats de Podem, PNB, Compromís i el Partit Regionalista de Cantàbria per sumar 173 escons i acostar-se a la investidura en segona volta, on caldran més 'sí' que 'no'. Els dos diputats d'Unió del Poble Navarrès (UPN) i els dos de Coalició Canària (CC) podrien haver estat clau per resoldre l'equació (la resta de grups sumats també són 173 escons), però el fet que UPN vinculi la seva abstenció a una abstenció del PSOE que li doni el govern de Navarra, i que CC negociï amb el PP el govern canari allunyen aquesta opció. Una abstenció d’ERC, JxCAT o Bildu, per contra, bolcaria la balança a favor del 'sí'.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor