⬛️⬜️📢 Dissabte, @quimforn serà a l'Ajuntament de Barcelona per prendre possessió del càrrec de regidor. Nosaltres hi serem per acompanyar-lo! Per la llibertat i els drets polítics!



👉 Omplim Sant Jaume!

📌 Dissabte 15-J | 16 h#AutodeterminacióÉsUnDret! pic.twitter.com/1Tqjqy5am7 — Assemblea Nacional 🧭 (@assemblea) 13 de juny de 2019

L'Assemblea Nacional Catalana (ANC) i Junts per Catalunya (JxCat) han preparat una concentració a la plaça Sant Jaume de Barcelona per a la tarda del proper dissabte, coincidint amb l'arribada del regidor electe Joaquim Forn des de la presó per a assistir a la constitució de l'Ajuntament de la capital."Dissabte acompanyarem Joaquim Forn a l'Ajuntament de Barcelona. Reivindicarem la seva llibertat i tornarem a deixar clar que aquest judici ha estat una farsa", expliquen a la convocatòria que han començat a fer circular per les xarxes socials.La concentració serà a les 16.00 hores de la tarda, una hora abans que comenci el ple constitutiu on, a més, s'escollirà l'alcalde de Barcelona.

