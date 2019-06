Queden en llibertat sis dels detinguts per manifestar-se contra Vox a Barcelona

Els sis joves detinguts aquest dimecres, a qui la policia acusa de delictes de desordres públics i atemptat contra l'autoritat en el marc de la manifestació contra un acte de Vox el 30 de març a Barcelona, han quedat en llibertat amb càrrecs després de passar a disposició judicial. Ara hauran d'esperar data de judici i també si la justícia decideix agrupar totes les acusacions en una sola causa.Des del dia de la manifestació ja són un total de catorze les persones detingudes. Set d'elles, inclosa la jove Rut de L'Hospitalet , van ser arrestades el 30 de març. Si més aquest dimecres i una més aquest dijous, que encara és a l'espera de passar a disposició judicial a Santa Coloma de Gramenet. Dels sis detinguts d'aquest dimecres, com a mínim quatre s'han acollit al dret a no declarar davant del jutge".Les detencions, entre les quals de dos menors, s'han produït fruit de la col·laboració entre els Mossos d'Esquadra i la policia espanyola. L'advocat de dos dels detinguts, Eduardo Cáliz, d'Arrels Advocades i Aleta Solidària, qualifica l'actuació policial d'"operació mediàtica" i considera "absolutament desproporcionades" les detencions.Els investigats no havien rebut cap citació prèvia per declarar en dependències policials i Cáliz argumenta que la detenció no era necessària tenint en compte que els seus representats poden acreditar que no hi ha risc de fuga. "Tenen feina, domicili conegut i arrelament", defensa."És un absurd però ja ens hi tenen acostumats", valora l'advocat Xavi Monge, també d'Alerta Solidària, representant legal d'un altre dels detinguts.Per ara els cossos policials han presentat atestats individualitzats però Monge i Cáliz no descarten que finalment s'agrupin en causes col·lectives. Un extrem que, entre altres coses, dependrà del paper de la Fiscalia.

