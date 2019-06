«No està demostrat que una dieta sense gluten ajudi en els problemes de tiroides»

Per què ens engreixem o ens aprimem quan tenim problemes de tiroides? Si canviem l'alimentació, ajudarem a prevenir-los? Sobre la tiroide hi ha molts mites i llegendes que sovint no són realitat. Dins del cicle de conferències "Dijous de Mútua" el pròxim 27 de juny la doctora Aida Orois, metge adjunt del Servei d'Endocrinologia i Nutrició, juntament amb Carme Quirós, metge adjunt del Servei d'Endocrinologia i Nutrició, protagonitzaran la conferència "Els mites i les realitats de les tiroides". Com sempre, es farà a les 18 h a l'edifici docent de MútuaTerrassa i l'entrada és lliure.En una entrevista amb, Orois desmunta alguns dels mites més estesos d'aquesta malaltia, sobretot els relacionats amb l'alimentació i el pes. "Tenir problemes de tiroides pot afectar el pes però no en excés, com moltes vegades es pensa", assevera la doctora. Orois matisa que tenir problemes de tiroides no és greu però que cal seguir els tractaments adequats.- És una glàndula que tenim al coll i el que fa és fabricar hormones tiroidals que regulen el metabolisme de manera que influiran a molts nivells en el nostre cos. Aquesta glàndula la tenen tant homes com dones però els problemes són molt més freqüents amb les dones. Tot i que no se sap massa bé el perquè, està clar que les dones tenen més canvis hormonals.- Un problema pot ser que no funcionin bé perquè la tiroide fabrica poques hormones -el què es coneix com a hipotiroïdisme- o, al contrari, perquè en fabriqui en excés (hipertiroïdisme). Això pot fer que s'alenteixi o acceleri el metabolisme. És a dir, pot afectar el cor, a la pell a les menstruacions, etc. L'altre problema freqüent és l'aparició de nòduls a la glàndula que podem notar al costat de la nou del coll o també el goll, que vol dir tenir la tiroide gran.- Són més comuns en la vida adulta però és una glàndula que és molt important des del naixement. De fet els fetus durant les primeres setmanes no tenen la glàndula desenvolupada i depenen de les hormones de les mares, per això és important que si una dona té problemes de tiroides i es vol quedar embarassada, es facin controls previs. També influeix en els infants, ja que un símptoma de tiroides en els infants és tenir una talla baixa.- No hi ha cap símptoma específic de les tiroides sinó que la majoria poden ser símptomes compartits amb altres patologies com l'estrès. Es pot detectar si tens nòduls o si et notes bonys a la zona del coll on es troba la glàndula, si et molesta en empassar, en respirar, si notes un canvi de veu, o tens tos. Si funcionen malament i generes més hormones pots notar-te més accelerat, tenir petites taquicàrdies, més diarrees, canvis en la menstruació, etc. En canvi, si en generes poques, és al contrari, et notes més cansat, pots guanyar una mica de pes, notar-te més inflat, etc.- No, però sí que té un component genètic de manera que si a la família hi ha algú amb problemes de tiroides, caldrà tenir-ho en compte si tenim alguns dels símptomes.- Sí, però si t'han hagut de treure la tiroide i, per tant, el teu cos no genera l'hormona tiroidal, t'has de prendre la pastilla que la substitueix la glàndula.- Tenir problemes de tiroides pot afectar el pes però no en excés, com moltes vegades es pensa. La variació pot ser de tres quilos amunt, tres quilos avall, aproximadament depenent de quan es detecti la malaltia.- Un dels mites que ara mateix genera més inquietud és la relació que té l'alimentació amb la tiroide però realment no hi ha res que puguis prendre't ni per prevenir-ho ni per curar-ho. Òbviament que una alimentació, sana i equilibrada i no tenir una vida sedentària ajuden a estar sa. S'ha posat de moda fer dietes sense gluten però científicament no s'ha demostrat ni que et pugui ajudar ni que et curi. Les algues o la soja en grans quantitats podrien interferir en la medicació de les tiroides- No és greu però és crònica i per tant cal fer-se controls mèdics constants i prendre's la medicació de forma adequada. Es calcula que aproximadament el 2% de la població pot tenir hipotiroïdisme i els nòduls són molt freqüents. Tot i això, no sempre es necessita tractament, si l'alteració és petita, es fa una vigilància. A més a més, se't pot alterar en moments clau de la vida sobretot a les dones en un embaràs, o la menopausa.

