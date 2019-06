Detingut un contrabandista després d'una espectacular persecució a Ponts

Un home de 58 anys ha estat detingut com a presumpte autor d'un delicte de contraban, contra la seguretat del trànsit i d'atemptat contra agents de l'autoritat després d'intentar atropellar un policia a Ponts i provocar una espectacular persecució.Els fets van tenir lloc dimecres al matí, quan la Guàrdia Civil feia un control a Ponts i el conductor va ignorar les indicacions dels agents per aturar-se. Tot seguit va fugir dels policies en direcció a Barcelona circulant de manera temerària.La Guàrdia Civil va alertar la resta de cossos de seguretat per a detenir el vehicle i identificar-ne el conductor. Finalment, se'l va poder aturar a Jorba, quan va xocar amb una patrulla dels Mossos d'Esquadra i de la Guàrdia Civil que l'anava perseguint. Com a conseqüència de l'accident van resultar ferits lleus dos mossos i el conductor del turisme. Un cop aturat, dins el cotxe van trobar tabac de contraban valorat en més de 24.000 euros.

