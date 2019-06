ERC replica a Colau que la pregunta que han de respondre els comuns és «Valls sí o no»

La impressió que té ERC és que "la intenció era molt clara" i que la decisió de governar amb el PSC "està presa des de fa molt de temps" per "retenir l'alcaldia al preu que sigui"

Enuig a ERC davant la consulta plantejada per la direcció dels comuns a la seva militància. Els republicans assenyalen que, tot i que se sotmet a votació de les bases l'opció d'un govern amb el PSC o bé amb ERC, no s'especifica que la primera de les opcions només pot prosperar amb els vots de la candidatura de Manuel Valls. "L'autèntica pregunta que han de respondre els comuns és Valls sí o Valls no", ha etzibat Jordi Coronas, número cinc de la candidatura d'Ernest Maragall a Barcelona.El dirigent republicà ha insistit que els comuns no poden pretendre "enganyar" perquè els vots de Valls en cap cas seran "gratis" i, sota el seu criteri, acabaran condicionant els quatre anys del mandat i les polítiques que s'impulsin des del govern. "Colau té al davant dues qüestions: un govern de progrés generós i compartit i amb un colideratge, o bé amb un PSC condicionat pels capricis de Valls", ha sentenciat.Coronas ha insistit que, malgrat la rellevància que els comuns donen a l'alcaldia, pot acabar sent "buida de contingut" si no hi ha un projecte darrere. A més, ha explicat que en cap moment en les reunions negociadores els de Colau hagin plantejat que la seva condició sine qua non fos retenir l'alcaldia. De fet, ha expressat la seva "decepció personal" perquè des del primer dia els republicans han "mogut peça, fet propostes i posat documents" sobre la taula mentre que en cap moment han rebut cap contraproposta de Barcelona en Comú. Tampoc l'especificació del tripartit que van defensar fins a aquest dimecres.Per aquest motiu, ha argumentat el regidor, la impressió que té ERC és que "la intenció era molt clara" i que la decisió de governar amb el PSC "està presa des de fa molt de temps" per "retenir l'alcaldia al preu que sigui". Si hi ha hagut algú que no ha tingut voluntat negociadora, ha conclòs, ha estat per part de Barcelona en Comú.

