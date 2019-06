Micromecenatge per salvar l'Ateneu Divers de Sarrià

L'associació Grup Caliu-Ateneu Divers de Sarrià ha decidit recórrer al micromecenatge per garantir la supervivència de l'entitat, que amenaçada per la pressió immobiliària afronta el risc de desaparèixer. L'associació va néixer fa 28 anys, està formada per persones amb discapacitat intel·lectual lleu i treballa per a la seva inclusió. Fa 23 anys que està instal·lada a Sarrià i atén anualment 150 persones adultes i les seves famílies.L'Ateneu Divers s'organitza en comissions i manté acords de col·laboració amb altres entitats, com la Fundació Claror. A més, organitza un concert mensual, presentacions de llibres i tallers d'escacs, informàtica o autodefensa.El 5 de desembre va caducar el contracte de lloguer del local del carrer Pàdua on està instal·lada i pel qual pagaven uns 1.500 euros al mes. El propietari no va voler renovar el contracte a l'entitat , que arran de la mobilització i de fer conèixer el cas a la premsa va forçar una negociació amb el titular de l'immoble. Finalment han aconseguit una pròrroga que venç el 15 de setembre i per la qual paguen un arrendament de 2.600 euros mensuals, amb efecte retroactiu des de finals del 2018.Tot plegat, després que l'associació hagi invertit entre 20.000 i 30.000 euros en reformes al local, dels quals la propietat n'ha assumit un 40% a través de carències en el lloguer.Els responsables de l'entitat defensen la necessitat de mantenir-la viva, ja que és el primer ateneu inclusiu de Barcelona. Dit d'una altra manera, la primera associació on les persones amb discapacitat són socis participants de la presa de decisions. "Això representa un gran empoderament col·lectiu", diu el membre de la junta Rubén Sànchez.L'objectiu de la campanya de micromecenatge que l'entitat ha engegat és recaptar 30.000 euros abans del 15 de juliol i per ara n'han aconseguit 9.180 a través de 109 mecenes.La junta de l'ateneu dibuixa tres possibles escenaris. El més desitjable és aconseguir que l'Ajuntament els cedeixi algun local municipal al barri per poder desenvolupar la seva activitat. Una altra opció és aprofitar els diners del micromecenatge per llogar un altre espai a Sarrià i també posen sobre la taula l'opció d'hipotecar-se i optar per comprar algun local.Sànchez explica que les converses amb l'Ajuntament s'han encallat, coincidint amb el període electoral, i assegura que fa deu dies que esperen celebrar una nova reunió amb representants del govern municipal. L'entitat insisteix a apel·lar a la responsabilitat de l'Ajuntament i argumenta que sense la seva presència, les activitats municipals programades al districte en l'àmbit de la diversitat funcional serien insuficients.

