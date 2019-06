ERC obre la porta a «no bloquejar» la investidura de Sánchez

"Com hem comentat en campanya electoral i aquests últims dies, no venim amb la intenció de bloquejar absolutament res, venim amb la intenció, com sempre, de defensar els drets civils". Això és el que ha afirmat el portaveu d'ERC al Congrés, Gabriel Rufián, després de la reunió mantinguda amb la vicesecretària general i portaveu del PSOE, Adriana Lastra, just després de la reunió que els socialistes també han tingut amb JxCat. Rufián, però, ha estat imprecís en determinar si els republicans s'abstindran o no en la investidura de Pedro Sánchez, tot i que sí que ha obert la porta a "no bloquejar", en el sentit que les converses mantingudes estan en el bon camí. "Que es parli és bo", ha assegurat, per afirmar -sobre Lastra-: "Tot el que no suposi trobar-me amb Borrell, m'agrada (...) i sempre és positiu trobar-te amb una persona dialogant, d'esquerres i que entén que hi ha un conflicte polític que s'ha de retornar a la política".Per tant, el portaveu republicà -malgrat no concretar el sentit del vot dels diputats d'ERC-, ha afirmat que la reunió d'aquest dijous és "un primer pas". A diferència del que ha afirmat la portaveu de JxCat al Congrés, Laura Borràs, ha considerat que "el no-bloqueig no significa donar un xec en blanc a Pedro Sánchez", i ha admès que a l'estat espanyol convé un "PSOE valent" que no s'arronsi davant de la ultradreta."Volem dialogar, trobar punts de trobada, meses de negociació que aglutinin totes les sensibilitats polítiques que hi ha a Catalunya", ha declarat, ja que qualsevol sentència condemnatòria al Tribunal Suprem no farà desaparèixer l'independentisme, ha advertit, en referència a l'última sessió del judici de l'1-O que hi va haver aquest dimecres.Rufián, per tant, no ha tancat la porta, sinó que l'ha deixat oberta, i ha assegurat que l'única cosa que segur que ERC vol bloquejar és "el 155 i les actituds repressives que no porten a res". Sobre aquest fet, ha puntualizat que, a Madrid, seria legítim que ERC i JxCat votessin "de manera diferent", i ha afirmat que, si això succeís, "no passaria res". En qualsevol cas, també ha indicat que espera "parlar en els propers dies amb Laura Borràs per intentar consensuar un posicionament comú".Pel que fa les condicions, el portaveu republicà ha evitat precisar si n'hi haurien. "No s'ha de parlar de línies vermelles", ha afirmat, sinó de "diàleg i negociació", ja que ERC és un grup polític que "ha vingut a fer política". Per tant, ha dit, "la pregunta no és tant què farà ERC amb el PSOE, sinó què farà el PSOE amb ERC i Catalunya".En aquest sentit, ha vinculat el seu suport a allò que passi a l'Ajuntament de Barcelona. "Cada dia passen coses, i s'ha de veure què passa dissabte", ha considerat, per afegit: "S'haurà de veure si Ada Colau és alcaldessa amb els vots del senyor que va deportar milers de persones".Rufián ha descartat una possible repetició electoral, tal com ha advertit el partit de Pablo Iglesias. "Em sembla irresponsable i testosterònic parlar d'unes noves generals", ha sentenciat, i referint-se a Unides Podem, els ha avisat que "els resultats electorals no els donen tant per tenir ministeris".El PSOE aspira a tenir el suport dels diputats de Podem, PNB, Compromís i el Partit Regionalista de Cantàbria per sumar 173 escons i acostar-se a la investidura en segona volta, on caldran més 'sí' que 'no'. Els dos diputats d'Unió del Poble Navarrès (UPN) i els dos de Coalició Canària (CC) podrien haver estat clau per resoldre l'equació (la resta de grups sumats també són 173 escons), però el fet que UPN vinculi la seva abstenció a una abstenció del PSOE que li doni el govern de Navarra, i que CC negociï amb el PP el govern canari allunyen aquesta opció. Una abstenció d’ERC, JxCAT o Bildu, per contra, bolcaria la balança a favor del 'sí'.

