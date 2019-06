Van den Eynde confia que l'opinió progressista condicioni la sentència

Andreu Van den Eynde, advocat d'Oriol Junqueras i Raül Romeva, ha dit que espera per a la tardor una sentència per unanimitat, i que una opinió progressista d'un dels magistrats i el seu poder de veto pugui arrossegar els altres. El lletrat ha opinat que el tribunal farà "abstracció" i no es deixarà influir gaire pels al·legats finals dels encausats.En tot cas, ha assegurat que les defenses se senten "reconfortades" perquè tant els magistrats com també els fiscals els van dir que "la partida estava ben jugada". També ha apuntat que pot acabar passant que el tribunal de Luxemburg acabi fiscalitzant el Suprem si no permet que Oriol Junqueras prengui possessió de l'acta d'eurodiputat.També ha aprofitat per desmentir que ell digués que els encausats havien comés un delicte de desobediència, sinó que es va limitar a dir que van desobeir, però això no vol dir que això impliqués cometre un delicte. Van den Eynde espera que hi hagi una sentència que "no castigui penalment una qüestió política".El resultat, ha avisat, "crearà el codi penal de la dissidència política, establirà el tractament penal, el càstig a les opinions dissidents", i ara cal veure si aquest nou codi és "repressiu o de protecció del pluralisme polític".

