El Suprem obliga Forn a tornar a Madrid després de prendre possessió com a regidor

Joaquim Forn haurà de tornar a Madrid, concretament a la presó de Soto del Real, després de prendre possessió com a regidor de l'Ajuntament de Barcelona aquest proper dissabte, durant el ple d'investidura. Així ho ha determinat el Tribunal Suprem, després que el Departament de Justícia demanés a l'alt tribunal si l'exconseller podia quedar-se ja ingressat a Lledoners -on ja havia estat prèviament al judici- després de dissabte per evitar un doble trasllat.Segons l'alt tribunal, el trasllat de Forn ha de complir allò que va determinar la interlocutòria del passat 11 de juny, en què s'indicava que el pres polític havia de tornar al centre penitenciari "d'origen", sense "demores ni dilacions" el dia 15.Forn ha sortit de la presó madrilenya aquest divendres, i ja està de camí cap a Catalunya per prendre possessió com a regidor. Ha partit de Soto del Real a primera hora del matí, segons han explicat fonts del Ministeri de l'Interior. Una vegada a Catalunya, la Guàrdia Civil traslladarà Forn a la presó de Brians 2 amb una "conducció especial i directa" fins a la presó catalana, el centre de trànsit entre els Serveis Penitenciaris de la Generalitat i Institucions Penitenciàries del govern espanyol.Els Mossos d'Esquadra portaran Forn a l'Ajuntament divendres i dissabte, el primer dia per registrar els documents necessaris per fer la declaració de bens i activitats, i el segon per prendre part en el ple de constitució. En funció de l'hora que acabi, el Tribunal Suprem decidirà quan hauria de tornar a Madrid.A més a més, el dissabte, dia en què Forn prendrà possessió, hi haurà una convocatòria a la Plaça Sant Jaume de Barcelona per acompanyar i donar suport al polític. La quedada, que tindrà lloc a les 16h de la tarda, és una convocatòria unitària de les entitats Òmnium Cultural i ANC i les formacions polítiques Esquerra Republicana, JxCat i la CUP.

