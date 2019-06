Junts per Manresa cedeix i ERC tindrà durant tres anys l'alcaldia de Manresa

Manresa 2019 Totes les dades Cens total: 52.775 Escrutat 100,00% Vots comptabilitzats: 32.513 61,61% Abstencions: 20.262 38,39% Vots nuls: 112 0,34% Vots en blanc: 252 0,78% Partit Vots % Regidors

Junts per Manresa accepta la proposta d'ERC segons la qual Valentí Junyent continuarà d'alcalde durant un any mes i els últims tres anys de mandat la vara serà per al republicà Marc Aloy, segons han confirmat oficialment fonts convergents aquest dijous.El pacte de govern entre ERC i Junts per Manresa, que es dona pràcticament per tancat per les dues parts, quedarà només pendent del repartiment de les àrees de govern de cada un dels regidors de les dues formacions. Aquest punt, però, no donarà problemes ja que entenen que "si em governat junts els últims tres anys i mig, només és qüestió de posar-nos-hi per estar d'acord".Després que les negociacions entre les dues formacions s'encallessin per la gestió de l'alcaldia, l'assemblea d'ERC va aprovar dimecres oferir a Junts per Manresa un any d'alcaldia que la força nacionalista ha acceptat "en un acte de generositat" i perquè "la ciutadania no hauria entès que no ens poséssim d'acord" amb ERC.ERC va guanyar les darreres eleccions a Junts per Manresa per només 10 vots de diferència. Els postconvergents entenien que aquest resultat era "un empat tècnic" i que, per tant, calia que l'alcaldia fos rotatòria amb dos anys per cada formació, però els republicans s'havien plantat en tenir l'alcaldia durant els quatre anys de mandat.Finalment, la situació s'ha desencallat i les dues formacions mantindran intenses reunions aquests dos dies que falten fins al ple de constitució del nou Ajuntament per acabar de lligar els últims serrells. Junts per Manresa farà divendres al vespre una reunió oberta als militants i simpatitzants per ratificar l'acord.

