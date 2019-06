«Ens ha fet perdre un any més»: l'oposició carrega contra el balanç de Torra

Segons el líder del PSC, el Govern "continua pensant només en mig país" malgrat tenir l'obligació de "complir amb la legalitat i treballar per a tothom"

Els comuns demanen al Govern que no els busquin per "blanquejar" uns pressupostos que podria haver signat Artur Mas, segons Albiach

"A hores d’ara, l’1-O només viu en la gent que el va fer possible", assegura Maria Sirvent, diputada de la CUP

Fernández assegura que Torra ha de baixar del seu "somni republicà" o bé convocar eleccions

"No sé ni com començar", ha assegurat Lorena Roldán, portaveu parlamentària de Ciutadans, quan ha pujat al faristol per respondre la intervenció que ha fet el president de la Generalitat, Quim Torra, pel balanç del seu primer any de mandat. "Ha dit autèntiques barbaritats. Sembla escrit des de Waterloo, el seu discurs", ha assenyalat Roldán, que ha definit el president com "l'hereu de Carles Puigdemont". "Pensen tornar a declarar la independència de forma unilateral, no ha vingut a presidir res sinó a continuar el cop", ha assenyalat Roldán, que veu Torra allunyat dels "problemes reals". Miquel Iceta, líder del PSC, ha acusat el Govern de "fer perdre un any més" als catalans.La diputada de Ciutadans, amb un estil continuïsta respecte d'Inés Arrimadas, ara al Congrés dels Diputats, ha negat que la Generalitat "promogui la igualtat". "Fan tot el contrari", ha assenyalat Roldán després de la intervenció de Torra, en la qual ha reiterat tots i cadascun dels punts que va desgranar la setmana passada després de la reunió del Govern. Una compareixença en la qual va intentar deixar enrere el període de provisionalitat i va tornar a demanar a Pedro Sánchez que s'assegués a la taula del diàleg, una petició reiterada aquest dijous en seu parlamentària Roldán, un any després, ha tornat a posar damunt la taula els articles que va fer Torra abans d'assumir el càrrec -abans d'entrar en política, fins i tot-, i li ha retret al president ser la "gasolina" que mou els comitès de defensa de la República (CDR). En aquest sentit, ha recordat les paraules del dirigent independentista demanant als CDR que "collessin" el Govern durant la commemoració del primer aniversari de l'1-O.Miquel Iceta ha assegurat que el PSC fa un balanç "clarament negatiu" del primer any del govern Torra i ha afegit que l'executiu de coalició d'ERC i JxCat "ha fet perdre un any més" als catalans. El líder socialista ha apuntat que el Govern no ha complert cap dels objectius "impossibles" que va plantejar i ha insistit que el país no ha tingut "ni un govern efectiu ni un govern legítim".Iceta ha retret a Torra que no hagi aconseguit aprovar uns nous pressupostos i ha recordat que el Parlament va aprovar una resolució que demanava que si l'executiu català no aconseguia aprovar un nous comptes s'havia de sotmetre a una moció de censura. En aquest sentit, el portaveu del PSC ha destacat que el Govern "exhibeix fatiga" i li ha retret que "continua pensant només en mig país". Iceta ha remarcat que quan Torra va assumir la presidència l'economia catalana creixia a millor ritme que l'espanyola, però que ara creix amb menys força."Vostès encara diuen que ho tornaran a fer, però això és contradictori amb el progrés del país", ha dit el líder socialista. I ha acabat la seva intervenció recordant que tot executiu ha de "complir la legalitat i treballar per a tothom".Jéssica Albiach, presidenta del grup parlamentari dels comuns, ha assenyalat que la "provisionalitat" s'ha convertit en la "marca de la casa" del Govern. "Aquest és un any perdut, ningú sap cap a on van", ha destacat Albiach, que ha apuntat que la legislatura ja té data de caducitat. Les opcions, ha dit, són dues: el moment de la sentència del Tribunal Suprem o bé quan ERC faci una "punyalada" a Junts per Catalunya (JxCat). "El seu Govern està perdut", ha insistit la presidenta del grup parlamentari dels comuns.Pel que fa als pressupostos de la Generalitat, Albiach ha reclamat al Govern que no els "busqui" perquè no "blanquejaran" uns comptes que semblen hereus, segons ella, dels d'Artur Mas quan era president de la Generalitat.La diputada anticapitalista Maria Sirvent ha reconegut que Torra ha governat "sota un parlament intervingut" i també ha recordat que bona part de l'anterior executiu català continua empresonat o és a l'exili, però ha denunciat que "el Govern no han fet prou per combatre aquesta situació". La diputada cupaire ha recordat que "el primer gran compromís d'investidura de Torra va ser que seria lleial al mandat de l’1-O", però Sirvent ha apuntat que "a hores d’ara, l’1-O només viu en la gent que el va fer possible".La representant de la CUP ha afirmat que no dubta del compromís personal del president català, però sí de la seva capacitat: "Han malbaratat el mandat de l’1-O", ha afirmat. I ha afegit que "el llegat de l’1-O, malgrat tot, és ben viu, però ja no és un mandat". Sirvent ha assegurat que "calen respostes valentes" per revertir "la crisi institucional, democràtica i econòmica" i ha ofert el suport de la CUP: "Si aquest és el camí, nosaltres estem disposades a col·laborar, perquè encara hi som a temps", ha conclòs.Alejandro Fernández, cap de files del PP a Catalunya, ha assegurat que li posa un zero a la feina de Torra, una nota que no li va posar ni a Carles Puigdemont -abans del setembre del 2017, ha aclarit- ni a Artur Mas, "encara que en tingués ganes". "El seu Govern és un fracàs absolut", ha apuntat Fernández, que li ha retret el suport als CDR en l'aniversari de l'1-O i la presumpta aposta per la via unilateral.El dirigent del PP ha assenyalat que el president ha de baixar del seu "somni republicà" o bé convocar eleccions. Una demanda que ha sobrevolat les intervencions de tots els grups davant del paper del Govern, pendent ara de refer la unitat estratègica i de respondre a la sentència que dictarà el Tribunal Suprem.

